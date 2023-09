Gonzalo Gortázar, CEO de CaixaBank, i Belén Martín, directora territorial de CaixaBank a Castella i Lleó, visiten l'ofimòbil de Nieva (Segòvia)

En un comunicat aquest dilluns, l'entitat ha explicat que Gortázar va visitar una de les 'ofimòbil' a Nieva (Segòvia), amb la directora territorial del banc a Castella i Lleó, Belén Martín.

“El nostre compromís amb la inclusió financera és ferma i treballem per ampliar les rutes i estar a prop dels nostres clients a les zones rurals amb una banca propera i accessible”, ha destacat Gonzalo Gortázar , que ha estat acompanyat per la directora territorial de CaixaBank a Castella i Lleó, Belén Martín .

El servei resulta especialment valuós per al col·lectiu sènior: “El 70% dels usuaris atesos pels ofimòbils tenen més de 70 anys”, ha explicat Gortázar, que ha destacat també que CaixaBank és l'única entitat financera amb presència a 483 municipis de tota Espanya i que el compromís del banc és no abandonar aquestes localitats.

Els ofimòbils de CaixaBank permeten a les més de 310.000 persones que resideixen als 636 municipis amb aquest servei, siguin o no clients de l'entitat, realitzar les operacions bancàries més habituals, com ara retirar efectiu, fer ingressos i pagar rebuts i impostos en localitats sense oficina bancària o amb restriccions que limiten laccés als serveis financers.

CaixaBank compta amb 18 oficines mòbils , 15 de les quals recorren més de 43.000 quilòmetres de mitjana al mes i ofereixen servei a dotze províncies de sis comunitats autònomes: Àvila, Segòvia, Burgos i Palència, a Castella i Lleó; Guadalajara, Ciudad Real i Toledo, a Castella-la Manxa; València i Castelló, a la Comunitat Valenciana; Granada, a Andalusia, la Comunitat de Madrid i la Rioja. A més, l'entitat té tres ofimòbils més en reserva per atendre esdeveniments empresarials, culturals i esportius.

Castella i Lleó , amb set ofimòbils, és la comunitat autònoma en què més presència té el servei de tot Espanya en atendre 345 municipis. Dues oficines mòbils recorren localitats de la Rioja, el País Valencià i Castella-la Manxa, mentre que la província de Granada i la Comunitat de Madrid són ateses per una oficina mòbil cadascuna.

Cada oficina mòbil compta amb rutes diàries diferents i, en funció de la demanda, visita les localitats a què presta servei entre una i quatre vegades al mes.

Clau a l'estratègia de CaixaBank

Les oficines mòbils són clau en l‟estratègia de CaixaBank per evitar l‟exclusió financera de les zones rurals, a més de preservar la relació directa amb el client que resideix en aquest tipus d‟entorns i mantenir l‟aposta de CaixaBank per l‟economia d‟aquests territoris.

Aquest servei de CaixaBank contribueix a la reducció de les desigualtats, un dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, amb què l'entitat està fortament compromesa.

En aquest sentit, CaixaBank aposta per no abandonar aquells municipis on és l'única entitat bancària. És la manera d'entendre la inclusió financera per part de l'entitat com una banca propera i accessible, mantenint inalterable el compromís d'estar a prop dels clients.