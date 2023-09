Foto: Europa Press

El Gremi de Ferreteria de Catalunya ha volgut tornar a destacar el gran impacte que tenen a la societat les ferreteries, tant pel que fa a proximitat i tracte amb els clients com pel que fa als impostos de la seva activitat. "Els impostos dels empresaris i treballadors, que som els que paguem a l'estat central, govern autonòmic i ajuntaments repartits per tot el territori català", assegura Andreu Maldonado, president de l'entitat que agrupa 1.246 punts de venda repartits per les quatre províncies catalanes.

Els gairebé 7.200 treballadors o autònoms que cada dia aixequen la persiana de diferents ferreteries van aconseguir que el 2021, per exemple, la recaptació total dels diferents impostos fos de 240 milions d'euros, incloent-hi 92 milions d'IVA.

Però aquestes xifres, necessàries per mantenir el benestar social, “s'aniran reduint dràsticament amb l'avenç del comerç electrònic sense una taxa de compensació fiscal, generant destrucció d'ocupació, una caiguda significativa a la recaptació fiscal i una concentració de la riquesa a les grans ciutats”, afegeix Maldonado.

Aquest canvi de model en el comerç, segons el president de l'entitat, “també posa en perill la seguretat i la cohesió social en espais públics, reduint la vigilància natural i el trànsit de ciutadans pels seus carrers. El comerç electrònic ha de conviure i pot conviure amb el comerç de proximitat, però no com una subhasta de preu, sinó com un canal de venda complementari per a tot tipus de clients i productes”.

“És evident que tant els costos operatius com els fiscals del comerç de proximitat són més elevats que al comerç electrònic. És responsabilitat de l'empresari compensar l'increment dels costos operatius amb una millor experiència de l'usuari al comerç de proximitat, però la càrrega fiscal correspon a les autoritats equilibrar-la amb la intenció de mantenir el benestar social a què estem acostumats. No es tracta de subvencionar el comerç de proximitat com a mesura de protecció ni de castigar fiscalment el comerç electrònic . Però cal equilibrar els ingressos que aporten els dos models de negoci a les arques públiques de l'estat, equilibrant alhora la seva competitivitat i garantint a curt, mitjà i llarg termini la seguretat, convivència i benestar social per tot el territori”, explica Maldonat.

Segons l' estudi encarregat pel Gremi de Ferreteria, en un futur a curt termini es podrien donar tres possibles escenaris. Que desapareguin el 50% de les ferreteries de Catalunya, amb una caiguda del 27,41% de la recaptació d?impostos. Al segon escenari, la caiguda arribaria al 13,70% dels impostos després de destruir-se el 25% dels establiments. L'última hipòtesi és que tanquin un 10% de les ferreteries, cosa que provocarà una caiguda del 5,4% de tots els impostos que arriben a les administracions.

Segons Maldonado, el comerç en línia empobreix la societat sense una taxa de compensació: “ El que intentem fer és alertar l'Administració del risc d'empobriment social. El model de comerç està evolucionant de manera similar a com ho va fer la indústria fa 40 anys, quan es va creure que era un bon negoci anar a la Xina a fabricar. Però aquest model també va empobrir països sencers, que es van quedar sense llocs de treball qualificats . I sembla que estem davant d'un mateix model, en aquest cas no de la indústria sinó del comerç. És un model que aparentment ajuda l'usuari perquè és més econòmic. Però està destruint més del que aporta”.