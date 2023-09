Desacomplexadament independentistes, diuen compartir "una mateixa visió de país" i lamenten que "els constants greuges (espoli fiscal, dèficit crònic en infraestructures, inexistència de corredor mediterrani, etc.) que patim des de fa ja massa temps fan evident que la millor política econòmica per al teixit productiu català és comptar amb un estat propi", que permeti "gestionar els nostres recursos, invertir en les infraestructures que requereixen les nostres empreses, comptar amb un model aeroportuari que garanteixi la competitivitat de la nostra economia, amb una clara aposta per la innovació, la investigació i el talent".

El seu programa es vertebra en sis eixos:

fer passos cap a la sostenibilitat mediambiental i social; Impulsar la digitalització; Avançar en la cohesió territorial, treballant amb càmeres d'altres zones de Catalunya: Fomentar la internacionalització de lactivitat comercial; potenciar la competitivitat, la innovació i el talent; Transformar la Cambra, revitalitzant-la.

Més enllà de Roca, a la llista hi ha figures de pes, com Joan Canadell (qui ja va ser president de la Cambra entre el 2019 i el 2021) i Joan Puigcercós (expolític d'Esquerra Republicana), de manera que la candidatura ha aconseguit aglutinar tant figures properes a ERC com de Junts per Catalunya.





SANTACREU, ALTERNATIVA PER "DESPOLITITZAR" LA INSTITUCIÓ

L'altra candidatura la lidera l'exconseller delegat de DKV Josep Santacreu, i la seva visió és oposada a la dels seus oponents, ja que són partidaris de "despolititzar" la Cambra i "representar tothom per igual", cosa que va deixar clara durant presentació.

Santacreu és metge, empresari i filantrop. Té una llarga trajectòria professional al sector de la salut, el 2016 va rebre la Creu de Sant Jordi per ser un dels impulsors a Catalunya del concepte de responsabilitat social de l'empresa, sobretot des de la direcció d'organitzacions socials, sanitàries i econòmiques. També ha col·laborat amb entitats i ha impulsat iniciatives als àmbits de l'esport, la cultura, l'acció social i el medi ambient.





Els noms forts de Va d'empresa , liderada per l'empresari Santacreu, provenen principalment de FemCat (una associació privada) i Pimec .

Al programa de Santacreu destaquen idees com

millorar la competitivitat de les empreses;

de les empreses; Promoure la transformació social i la igualtat

Aposta per la sostenibilitat i la internacionalització ;

; Impuls de la innovació i la investigació ;

; Aconseguir que el talent es quedi a Catalunya i atraure capital;

i atraure capital; Defensar un nou model de finançament i fomentar les inversions en infraestructures i la indústria 2.0.

Les empreses que formen part d'aquesta candidatura es poden consultar a aquest enllaç: https://vadempresa.cat/es/a-qui-puedo-votar/





DENÚNCIA DE SANTACREU A L'ANC

La recta final de les eleccions ha estat marcada per la denúncia del candiat Santacreu, que ha presentat una comunicació davant de la junta electoral central que vetlla per la pulcritud dels comicis. A l'escrit, el candidat de Va d'Empresa denuncia l' ús partidista de l'Assemblea Nacional de Catalunya per part dels rivals.

L'empresari creu que la candidatura sobiranista està usant en benefici propi la seva posició de comandament a la Cambra.

Des de la Conselleria d'Empresa i Treball van confirmar la recepció del requeriment per part de la candidatura de Santacreu i que n'estan estudiant el contingut. Encara que no hi ha temps marcats per a una possible resolució, és compicat que arribi abans que finalitzin aquestes eleccions.