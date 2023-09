La mateixa marca d'oli d'oliva verge extra costa fins a un 45,0% més en funció de la cadena de supermercats on s'adquireixi, una diferència que en euros representa ni més ni menys que 4 per litre. Així ho posa de manifest un estudi realitzat aquest mes per FACUA-Consumidors en Acció sobre 50 marques d'olis d'oliva verge i verge extra a vuit de les principals cadenes del país (vegeu taules).

Oli d'oliva - pexels

Les diferències de preus entre les diferents marques i els establiments arriben a assolir els 5,31 euros per litre (el 68,1%) en el cas de l'ampolla d'un litre d'oli d'oliva verge extra.

FACUA reclama al Govern que investigui a fons l'escalada de preus que s'està produint al sector i apliqui topalls als marges de benefici en totes les fases de la cadena, ja que les pujades no són només conseqüència de males collites d'olives, sinó també de l'especulació. A més, l'associació recorda que el reial decret llei pel qual es va aprovar la rebaixa de l'IVA del 10% al 5% prohibeix des del gener qualsevol pujada que no sigui conseqüència d'increments de costos, per la qual cosa representaria una pràctica sancionable.



L'estudi de FACUA, la presa de dades del qual es va realitzar el 4 de setembre, compara 144 preus d'olis d'oliva verge i verge extra a la venda a Alcampo, Carrefour, Dia, Eroski, Mercadona, Aldi i Lidl . En aquesta anàlisi s'han tingut en compte els olis en envasos de plàstic d'1, 2 i 5 litres, en llauna d'1, 2,5, 3 i 5 litres i en esprai de 200 mil·lilitres.

Preu de l'oli en envasos de plàstic

El preu mitjà del litre d'oli d'oliva verge extra en envasos de plàstic d'1 litre se situa actualment a 9,67 euros. Dels analitzats per FACUA, el més car és el litre de verge extra marca Mestres de Hojiblanca, a la venda a Carrefour a 13,10 euros. Per part seva, el més barat és de la firma Mar d'Olivos, a 7,79 euros a Alcampo. La diferència de preu entre l'un i l'altre arriba al 68,1%.

Entre els olis verges en format de 1 litre, la diferència arriba al 53,4%. El més car és de la firma Coosur Serie Oro, a 11,80 euros a Carrefour. El preu més barat és compartit entre les marques blanques de Carrefour, Lidl i Aldi, a 7,69 euros el litre. El preu mitjà d‟aquesta varietat d‟oli se situa en 8,91 euros.

Per la seva banda, la mitjana de la garrafa de 5 litres de verge extra és de 44,35 euros (8,87 euros per litre). El més car és de marca Mestres de Hojiblanca, a 52,49 euros a Carrefour. El més barat és d'Iznaoliva, a 33,99 euros a Alcampo. La diferència de preu entre l'un i l'altre arriba al 54%. L'oliva verge, també en garrafa de 5 litres, costa 39 euros de mitjana. El més car és a Carrefour, a 48,05 euros la marca Carbonell. El més barat a Alcampo, a 33,99 euros, la marca Olivar Centenario.

El preu mitjà de la garrafa de 3 litres de verge extra és de 27,10 euros (9,03 euros per litre). El més car és de marca Mestres de Hojiblanca, a la venda a Alcampo a 34,99 euros. Els dos més barats, a 22,99 euros, són de les firmes Coosur i Olisone a Lidl.

Preu de l'oli en envasos de llauna

El preu mitjà de venda del verge extra de llauna d'un litre és de 9,70 euros, xifra pràcticament idèntica a la mitjana d'un litre de plàstic (9,67 euros). El més car, en aquest cas, és la marca De Nuestra Tierra a Carrefour, a 11,25 euros, mentre que el més barat és una oferta d'Eroski a la marca La Española, a 8,75 euros.

En esprai, el preu mitjà per al format de 200 mil·lilitres és de 3,12 euros. El producte més car dels sis recollits en aquest estudi és de marca Maeva, a 3,80 euros a Carrefour. El més barat, la marca blanca de Mercadona, a 2,80 euros.

Fins a un 45% de diferència de preu en funció del supermercat

La diferència més gran de preus entre una mateixa marca segons l'establiment on es ven es troba a l'ampolla d'un litre de verge extra Carbonell varietat picual. El preu va des dels 8,86 euros a Alcampo fins als 12,85 euros a Carrefour, fet que suposa una diferència del 45% (3,99 euros/litre).

Les 50 marques analitzades en aquest estudi són Hacendado, Almazara de l'Olivar, Carbonell, Hojiblanca, Dcoop, Jaencoop, Coosur, Oleoestepa, Abril, L'Espanyola, Oliva de Segura, Alcampo, Mestres d'Hojiblanca, Campomar Nature, El Molí de Gines, Picualia , Betis, Mar d'Oliveres, Borges, Eroski, Urzante, Koipe, Mendia, Ybarra, Trujal Tudela, Carrefour, Retama, La Masia, Guillén, Comte de Benalua, Iznaoliva, Oleodiel, Fruit del Sud, Olivar Centenari, Valdezarza, Loxa, AOVE, Framoliva, Aromes del Sud, De La nostra Terra, Maeva, Oleocazorla, Parqueoliva, Or Bailén, Oliver de Cambil, Palau de les Oliveres, L'Organic Cuisine, Olisone i Olearia de l'Olivar.

Si bé la sequera i la manca de precipitacions s'argumenta com la causa principal d'aquesta pujada de preus en l'oli d'oliva verge i verge extra, FACUA demana al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació que faci més control de la cadena de producció i investigació si hi ha especulació per part de les grans cadenes de distribució o altres intermediaris a l'hora d'aplicar marges de benefici a aquests productes.

L'associació recorda que el Govern pot fixar preus màxims o topar els marges de comercialització tal com permet la llei del comerç. A l'article 13, relatiu a la llibertat de preus, la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Minorista, estableix que "el Govern de l'Estat, prèvia audiència dels sectors afectats, podrà fixar els preus o els marges de comercialització de determinats productes, així com sotmetre les seves modificacions a control o prèvia autorització administrativa”.

Aquesta capacitat està prevista en diversos supòsits, entre ells "quan es tracti de productes de primera necessitat o de primeres matèries estratègiques" i "excepcionalment i mentre persisteixin les circumstàncies que aconsellin la intervenció, quan, en un sector determinat, s'apreciï absència de competència efectiva".