Diverses persones voten de forma presencial, a la Cambra de Comerç de Barcelona, el 20 de setembre de 2023, a Barcelona, Catalunya (Espanya). La Cambra de Comerç de Barcelona culmina amb el vot presencial les eleccions. El passat 15 de setembre

La candidatura Va d'Empresa, liderada per Josep Santacreu , ha guanyat les eleccions a la Cambra de Barcelona després de vèncer en 26 epígrafs, segons ha donat a conèixer el secretari d'Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos , en roda de premsa aquest dimecres.

A aquests 28 seients, que ja garanteixen com a mínim la meitat dels epígrafs per a empreses, se'ls han de sumar cinc de les candidatures més que tot i ser independents tenien el suport de la candidatura liderada per Santacreu.

Les eleccions han tingut lloc entre divendres passat i aquest dimarts de forma telemàtica, i aquest dimecres de forma presencial a les seus de la corporació a diferents ciutats de la província, així com en onze punts a Barcelona.