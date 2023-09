La presidenta de l' Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) , Cristina Herrero, preveu una desacceleració del creixement econòmic a Espanya la segona meitat de l'any "amb més intensitat i anticipació" del que s'esperava i projecta una pèrdua de dinamisme al mercat de treball.

Arxiu - La presidenta de l'AIReF, Cristina Herrero - Gustavo Valiente - Europa Press - Arxiu

"Els indicadors i dades disponibles apunten a una desacceleració del creixement econòmic per a la segona meitat de l'any que ve acompanyat, a més de certa pèrdua de dinamisme pel que fa al mercat de treball", ha afirmat Herrero durant la seva intervenció a 'Nova Economía Fòrum'.

Segons ha assenyalat la presidenta de l'AIReF, els elements que sustenten aquesta desacceleració del creixement econòmic a Espanya ja s'anticipaven abans de l'estiu i ara no només s'han confirmat, sinó que també s'hi ha afegit la pujada del preu del petroli.

"La desacceleració econòmica que anticipàvem abans de l'estiu ara sembla que es produirà amb més intensitat i amb més anticipació" , ha explicat la presidenta de l'organisme independent.

En les últimes previsions, l'AIReF va anticipar un creixement econòmic el 2023 del 2,3% en termes reals i va estimar per a l'any 2024 una alça del Producte Interior Brut (PIB) de l'1,9%.

Entre els factors que afecten l'economia aquesta segona part de l'any, Herrero ha assenyalat la persistència de la inflació subjacent, el repunt en els preus del gas i del petroli, el deteriorament del comerç internacional i la translació de l'enduriment de les condicions monetàries a l'economia real.

Segons ha recordat la presidenta de l'AIReF, fa uns dies el Banc Central Europeu ha pujat novament els tipus d'interès i això, sumat a una ràtio de deute a Espanya al voltant del 110% del PIB, situa el país “en una posició certament vulnerable".

RETIRADA DE MESURES ANTICRISI PER ACONSEGUIR OBJECTIU DE DÈFICIT DEL 3%



Les previsions de dèficit de l'AIReF per a l'any 2023 són del 4,1% i anticipen que es podria assolir l'objectiu del 3% per a l'any que ve, encara que això estarà subjecte a dos factors fonamentals, segons Herrero.

Un és la retirada de les mesures que va adoptar el Govern central i que estan en vigor per fer front a la crisi energètica i la crisi de preus, que suposen un impacte de l'1,1% del PIB el 2023. L'altre factor vinculat a assolir aquest objectiu del 3% és que les administracions territorials moderin el creixement de la seva despesa.

Amb aquestes premisses, Herrero veu "poc probable" l'obertura d'un procediment de dèficit excessiu per part de la Unió Europea (UE), ja que Espanya aconseguiria baixar al límit del 3%.

GRAN INCERTESA" RESPECTE A LA FORMACIÓ DEL GOVERN



Herrero ha reconegut que hi ha "una gran incertesa" respecte a la formació del Govern de la nació i ha admès "preocupació", ja que el 2024 Espanya s'enfronta que ja no hi haurà suspensió de regles fiscals i, per tant, si no està en vigor el nou marc de regles, estarà en vigor l'anterior.

A més, ha recordat que la Comissió va formular una recomanació específica per a Espanya i és que el creixement de la despesa primari neta de mesures d'ingressos el 2024 s'ha de subjectar a una taxa del 2,6%.

DEMANA UNES REGLES FISCALS EUROPEES "FACTIBLES I CREÏBLES"



Pel que fa a les regles fiscals, Herrero considera que el marc anterior que no tenia en compte les especificitats de cada país "s'ha mostrat ineficaç" i creu que hi ha un "gran consens" de reforma del marc fiscal europeu en aquest sentit.

Però, amb tot, ha insistit que cal garantir la credibilitat del marc fiscal europeu, ja que fins ara ha generat certa "desafecció". "S'ha d'aconseguir que siguin creïbles i per això han de ser factibles", ha reiterat.

"El nou marc de regles fiscals europeu obliga a fer una planificació a mitjà termini ia fer uns plans estratègics que sens dubte requerirà de consensos per part de totes les administracions públiques", ha emfatitzat.