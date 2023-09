El parc temàtic Port Aventura destaca la recuperació excepcional i sòlida posició financera després de dos anys d'impacte del Covid-19. EP

En un any marcat per desafiaments sense precedents, Port Aventura emergeix com un exemple clar de resiliència i èxit empresarial. La icònica atracció turística va aconseguir deixar enrere els estralls de la pandèmia i va tancar l'exercici 2022 amb una facturació històrica de 277,3 milions d'euros, cosa que representa un augment sorprenent del 70% en comparació de l'any anterior. A més, aquesta fita significa un impressionant increment del 15% en relació amb el ja destacat 2019, quan es va establir el rècord previ.

Els detalls d'aquesta fita es troben registrats als comptes anuals consolidats, dipositats per Paesa Entertainment Holding, l'empresa matriu que abasta totes les operacions del grup Port Aventura, al Registre Mercantil.

Aquest notable èxit arriba en un moment en què Port Aventura enfronta el procés de venda, amb la sòlida garantia d'haver recuperat àmpliament l'activitat prèvia a la pandèmia. Segons el que ha informat CincoDías en la seva edició del 12 de setembre, els fons propietaris, Investindustrial i KKR, han activat la venda de la companyia, buscant assolir una valoració de 1.000 milions d'euros.

Però el triomf de Port Aventura no es limita únicament als ingressos. L'empresa no només ha superat amb escreix els nivells de facturació anteriors a l'era del Covid-19, sinó que també ha millorat de manera significativa la rendibilitat de les operacions. L'EBITDA va pujar a 121 milions d'euros, un 8% més que el 2019, mentre que el resultat d'explotació el 2022 va assolir els 82 milions, més del doble del que va obtenir el 2021 i va superar els 75 milions del 2019.

Si bé el benefici net atribuït va ser de 30,8 milions, i va quedar per sota dels 41 milions registrats abans de la pandèmia, és important destacar que aquesta xifra gairebé va quadruplicar el resultat del 2021.

"El grup ha recuperat plenament l'activitat en totes les línies de negoci després de dos anys marcats per l'impacte del Covid-19", va explicar la companyia al seu informe de gestió. Va descriure l'any 2022 com un període de "creixement sostingut" que va començar a partir del segon trimestre, cosa que els va permetre superar els nivells previs a la pandèmia "a totes les àrees comercials".

L'empresa va destacar especialment el seu èxit durant les temporades de Halloween i Nadal, que van contribuir significativament als resultats.

Port Aventura va atraure més de cinc milions de visitants durant l'any i va aconseguir una ocupació rècord als seus hotels, tant en termes de dies d'operació com d'habitacions ocupades. A més, el 49% de les reserves es van realitzar a través de canals digitals, reflectint la creixent importància de la tecnologia a la indústria.

La companyia també va anunciar que ha diversificat la cartera de negocis en iniciar una nova línia de gestió hotelera a la costa Daurada, amb la signatura d'acords el 2022 que els permetran operar més de 300 noves habitacions durant la temporada 2023.

En resum, Port Aventura tanca l'exercici 2022 amb una "posició financera molt sòlida", amb 91 milions d'euros en efectiu i 15 milions en pòlisses i crèdits no utilitzats. A més, ressalten el refinançament que van dur a terme a principis d'any, amb una suma propera als 700 milions d'euros i una extensió del venciment fins al 2026. Amb aquests èxits, Port Aventura s'alça com un clar exemple de resiliència i èxit en temps d'adversitat.