Amb l'objectiu que el mercat internacional representi el 10% del seu negoci els propers cinc anys, Renfe busca oportunitats a Europa, Amèrica i Àsia, participant en projectes ferroviaris clau a diversos països. EP

Renfe busca nous mercats, diversificar els seus ingressos i convertir-se en un referent logístic a nivell internacional amb l'objectiu que el mercat internacional suposi el 10% del seu negoci en el proper lustre.

La companyia està immersa a aconseguir nous contractes fora d'Espanya per exportar el coneixement com a operadora de prestigi a diferents projectes de mobilitat.

A Europa, Renfe busca aprofitar les oportunitats que ofereix el procés de liberalització que s'està produint al sector a tot el continent i, alhora, manté el seu focus posat en els grans projectes ferroviaris que s'estan desenvolupant a Amèrica i Àsia.

Concretament, la companyia participa en el desenvolupament de nous projectes ferroviaris a Mèxic, Equador, Canadà, Estats Units i Xile i ha començat a obrir negoci a França, Portugal, República Txeca, Eslovàquia, Polònia, Letònia, Estònia i Lituània per avançar en la seva pla d'internacionalització.

A Àsia, seguint l'estela de la seva participació en el projecte d'alta velocitat que connecta Medina i La Meca, a l'Aràbia Saudita, Renfe està ampliant les seves oportunitats de negoci a països de l'entorn amb la seva "activa" participació a la Middle East Fair que aquest any va tenir lloc a Abu Dhabi, ha subratllat l'operadora.

L'objectiu a llarg termini és que el seu Pla Estratègic aconsegueixi que el 10% dels seus ingressos provinguin de mercats internacionals l'any 2028 i que col·loqui la internacionalització, la innovació i l'enfocament al client com els tres pilars fonamentals del seu procés de transformació.

Per això, Renfe ha creat una nova societat, Renfe Projectes Internacionals, constituïda per desenvolupar el negoci internacional de la companyia a través de l'accés a nous mercats i gestionar aquells projectes internacionals que la companyia ja té en fase d'implementació.

A més d'oficina a Londres, Brussel·les i Lió, Renfe compta amb Renfe of America, una filial destinada a explorar noves oportunitats de negoci als Estats Units, 50% de Leo Express empresa d'origen txec clau per poder optar a licitacions per prestar serveis públics a altres països dEuropa.

Renfe compta també amb el PQQ Passport, atorgat pel Departament de Transport del Regne Unit, brinda a Renfe la possibilitat de participar en concursos públics i ampliar-ne la presència en aquest mercat.

PROJECTES INTERNACIONALS



En el seu camí cap a l'expansió internacional, Renfe ha posat la mirada a França, on, des del mes de juliol passat, compta amb dues noves rutes d'alta velocitat amb què va començar la seva operació en solitari al país veí, unint-ne 17 destinacions a banda i banda de la frontera i connectant Lió amb Barcelona i Marsella amb Barcelona i Madrid.

Aquesta fita de l'empresa espanyola, aconseguida en temps rècord, és fruit del seu esforç per completar tots els tràmits administratius requerits per poder exercir una activitat comercial a França, i que passen per l'obertura i la inscripció d'una sucursal a Lió.

El pas següent serà obtenir el Certificat de Seguretat per expandir la seva activitat en altres corredors d'interès al territori francès, com el corredor Lió-París.

A Portugal, Renfe té previst implantar un nou servei internacional transfronterer que connecti Extremadura amb la localitat portuguesa d'Évora, encara que encara no s'hi ha fixat una data.

A més, el consorci del qual forma part Renfe juntament amb l'empresa espanyola d'enginyeria Ineco i l'alemanya DB Engineering & Consulting, s'ha adjudicat el contracte per prestar serveis com a "operador ombra" al projecte d'alta velocitat Rail Baltica, exercint un paper fonamental a la fase de construcció, definint els requisits d'operació i manteniment.

Aquest projecte, cofinançat per la Unió Europea, unirà les principals ciutats de Letònia, Estònia i Lituània mitjançant un tren d'alta velocitat que començarà a funcionar el 2026.

D'altra banda, Renfe ha dut a terme una adquisició estratègica en completar la compra del 50% de l'operador Leo Express.

Aquesta adquisició brinda a Renfe l'oportunitat d'expandir la seva activitat a la República Txeca, Eslovàquia i Polònia, així com accedir al mercat alemany a través dels recursos i les llicències adquirits.

Aquesta operació estratègica permet a Renfe optar a licitacions de Serveis d'Obligació de Servei Públic (OSP) a diferents països, contribuint al creixement de la seva activitat internacional i afavorint també el creixement d'altres empreses espanyoles relacionades amb la indústria ferroviària al Centre i Est de Europa.

A Iberoamèrica, Renfe ha establert un acord de cooperació amb l'Empresa de Ferrocarrils de l'Estat (EFE) de Xile que abasta des de la planificació i el disseny fins a la comercialització i gestió de serveis ferroviaris de passatgers i mercaderies.

A més, ha mostrat interès en la gestió del Metro de Quito a l'Equador, competint amb onze importants empreses internacionals més, amb l'objectiu d'elevar els estàndards de qualitat i eficiència del sistema de transport de la ciutat per un termini de cinc anys.

A Mèxic, Renfe participa en el projecte del conegut com a 'Tren Maya' com a "operador ombra" i en col·laboració amb Ineco i DB Engineering & Consulting, aportant la seva experiència i coneixements en la definició de requisits operatius, supervisió de la fabricació i posada en marxa del material rodant, així com oferint suport durant el període de proves del servei comercial.

ALTRES PROJECTES



A més, Renfe ha establert acords de cooperació internacional per a la venda de material rodant i l'intercanvi d'experiència i coneixement a nombrosos països de tot el món.

Així mateix, Renfe ha implementat programes internacionals de formació ferroviària a diversos països, brindant capacitació en diferents àrees del sector ferroviari.