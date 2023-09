Oli d'oliva / @EP

L' oli d'oliva va elevar el preu un 62,3% a l'agost respecte a l'any anterior, el verge extra es va encarir un 60,1% i el verge, un 61,8%, mentre que l'oli de gira-sol va reduir el preu un 39 ,9%, segons dades de NIQ.

No obstant això, malgrat l'increment del preu, aquest producte va augmentar el volum un 5%, principalment, pel creixement del 20% en volum de l'oli de gira-sol i del 40% del verge d'oliva, davant de les caigudes del 6% del verge extra i del 10% d'oliva.

A l'estudi realitzat per la companyia també es reflecteix que, entre els productes més inflacionistes el mes d'agost, el sucre va continuar sent el que més va pujar el preu respecte a un any abans, amb un increment del 33,4%; l'oli escala preus fins a ser un 27,9% més car, mentre que les verdures congelades i l'arròs van ser un 22,2% més cares.

Altres increments notables van ser els dels aliments infantils (+19,6%); la parafarmàcia de gran consum (+19,1%); el formatge tradicional (+15,7%); les conserves vegetals (+14,2%) i els gelats i els cereals per esmorzar, tots dos amb un preu un 14,2% més gran.

En general, els espanyols van incrementar la despesa a la cistella de la compra un 12% a l'agost respecte a un any abans, amb un repunt del 2,7% en les vendes en volum i un increment del 9,1% pel que fa als preus mitjana.

ALIMENTACIÓ, EL SECTOR QUE MÉS DESENVOLUPAMENT SUPOSA

Desglossat per les tres seccions principals, de nou l' alimentació va suposar el desemborsament més gran per als espanyols a l'agost, a causa d'un increment en les vendes en valor del 13,8%, tot i que cal destacar que també va ser la categoria que va experimentar un repunt més gran de la demanda, amb un augment del 4,1% de les vendes en volum.

Per part seva, tant drogueria i perfumeria, com begudes van registrar alces més moderades en les vendes en valor d'un 9,7% i un 8,8%, respectivament, mentre que begudes va pujar la seva demanda en un 1,3%, i drogueria i perfumeria va incrementar les vendes en volum en un 2,2%.

Pel que fa només al preu, per seccions, l'alimentació va incrementar el preu en un 9,3%, mentre que begudes ho va fer en un 7,4% i drogueria i perfumeria va ser un 7,3% superior respecte a l'agost de l'any anterior.

LA DEMANDA MILLORA LES SEVES XIFRES PEL TURISME

La demanda millora les seves xifres respecte a un any abans i té a veure amb el turisme , cosa que queda reflectida en el volum de vendes de productes associats a l'estiu com els relacionats amb el tractament facial, que avança en volum de vendes un 21%. El segueix la protecció solar, amb un 13,7% més, els productes dietètics (+13,1%) o els insecticides (+7,6%).

Tot i això, també es troben articles associats a menjars i aperitius estivals com el formatge ratllat (+15,2%), els formatges blancs pasteuritzats (+11,8%) o els formatges de pasta tova (+10,4%). Per contra, entre les categories menys demandades, destaca la parafarmàcia de gran consum, que va caure un 20% a l'agost.

LES MARQUES DE DISTRIBUÏDOR GUANYEN TERRENY, AMB UN 17,8% MÉS DE VENDES

Quant a la diferència entre marques, la situació va ser similar a períodes anteriors, amb un increment de les vendes en valor de les marques de distribuïdor del 17,8%, davant de la pujada del 8,1% de les marques de fabricant, mentre que les vendes en volum es van elevar un 6,3% per a les primeres i van disminuir un 0,9% per a les segones.

La directora general de NIQ per al Sud d'Europa, Patricia Daimiel, ha assenyalat que els consumidors, no només d'Espanya, sinó de tot el món, s'enfronten a "un altre cap d'any obstaculitzat per l'alt cost de la vida".