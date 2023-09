Encara que la decisió del Tribunal Suprem anava enfocada a les persones que van cotitzar en la Mutualitat Laboral de la Banca, ells no són els únics beneficiar-vos. La sentència es pot estendre a la resta de mutualitats que tinguin les mateixes característiques, com a professionals de la construcció, la siderometalúrgia, les elèctriques, la pesca o les drassanes, així ho ha explicat Vento Advocats.

Tot ve a tomb d'una sentència del Tribunal Suprem ha fet que l'Agència Tributària reconegui un error en el càlcul de l'IRPF, que ha repercutit en els treballadors que van cotitzar fins a l'any 1978 la Mutualitat Laboral de Banca.

A la sentència, es canvia el criteri d'Hisenda i es reconeix el dret de gaudir d'una reducció fiscal del 100% als pensionistes que van cotitzar a la Mutualitat Laboral de Banca. Aquesta reducció s'aplica al 100%, per la qual cosa es va cotitzar fins al 31 de desembre de 1966, a més del 25%, per la qual cosa es va cotitzar entre l'1 de gener de 1967 i el 31 de desembre de 1978.



La quantia de les devolucions depèn de la vida laboral i del temps cotitzat a la mutualitat laboral de la persona afectada. Però, en el cas dels jubilats, poden percebre fins a 4.000 euros. Si la persona està morta, els hereus poden reclamar els diners sempre que els seus quatre exercicis de la declaració de la renda no estiguin prescrits.



Els afectats hauran de sol·licitar una rectificació de l'autoliquidació de l'IRPF pels anys no prescrits o les declaracions de la renda dels darrers quatre anys. Han d'aportar l'informe de la vida laboral, els models 100 de l'IRPF dels anys recorreguts, el certificat d'empresa on es va treballar i un número de compte bancari on rebre la devolució.