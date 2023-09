Foto: Fundació CEDE

Aquest dimecres s'ha celebrat un nou Esmorzar CEDE – Confederació Espanyola de Directius i Executius amb Ángel Simón, Senior Vice President Iberia & Latam de Veolia i president d'Agbar, sota el títol “L'aigua i la resposta als desafiaments”. L'acte ha estat presentat per Pau Herrera, secretari del Patronat de la Fundació CEDE, i moderat per Ángeles Delgado, presidenta de Fujitsu Espanya i Portugal i Patró de la Fundació CEDE.

Durant la trobada, Ángel Simón ha compartit el seu punt de vista sobre els principals desafiaments a què s'enfronta el nostre país, amb un focus particular en la lluita contra el canvi climàtic i la creixent escassetat hídrica , una de les grans preocupacions de la nostra societat. D'altra banda, ha abordat diversos temes referents a l'acció social, el lideratge i el talent, entre d'altres.

Ángel Simón ha iniciat la seva intervenció repassant la trajectòria d'Agbar, la integració com a hub de coneixement de l'aigua amb Veolia, així com la visió estratègica del grup. "Som una empresa amb una trajectòria de més de 156 anys, prestant un servei essencial, en tot moment i cada etapa, amb vocació i coneixement", ha declarat el president d'Agbar. Així mateix, Ángel Simón ha destacat el model empresarial d'Agbar, basat en l'excel·lència operativa, la innovació, la sostenibilitat, les aliances i l'acció social. "Un model que busca aportar valor per a tota la societat", ha afirmat.

En el transcurs de l'Esmorzar CEDE, Ángel Simón també ha posat èmfasi en la necessitat de fomentar la col·laboració publico-pública per fer front , entre altres coses, al canvi climàtic, que ha provocat sequeres a tot Espanya i suposa una amenaça per al territori espanyol i molts altres països europeus. Pel president d'Agbar, davant del canvi climàtic, cal “adaptar les infraestructures, així com també fer ciutats més resilients". En aquest sentit, ha assenyalat que "necessitem un pla i infraestructures, cosa que significa que l'aigua ha d'ocupar un lloc central a la política".

Així mateix, el president d'Agbar ha remarcat la necessitat, davant del dèficit d'infraestructures, d'incrementar les inversions –que millorin la resiliència i la sostenibilitat–, i reforçar la governança, amb la planificació hidrològica a llarg termini, per anticipar i actuar de manera eficaç en períodes de sequera.

"Per poder garantir en un futur la disponibilitat de l´aigua, hem de continuar avançant en aquesta direcció, amb la implicació de totes les parts, apostant per la reutilització com a principal solució a l´escassetat". Així, la regeneració i la reutilització de l'aigua permeten donar una nova vida a les aigües residuals per a nous usos a les ciutats, les indústries i l'agricultura.

En aquest mateix sentit, segons Ángeles Delgado, presidenta de Fujitsu Espanya i Portugal i Patró de la Fundació CEDE, “s'ha posat en context que el repte de l'aigua requereix un pacte nacional, com tots els reptes a què ens enfrontem”.

ACCIÓ SOCIAL

Tot seguit, en un apartat dedicat al compromís de la companyia amb l'acció social, Ángel Simón ha detallat l'estratègia d'Agbar basant-se en tres eixos clau: la generació d'oportunitats educatives, la millora de l'ocupabilitat i la creació de comunitats sostenibles l'objectiu de reduir les desigualtats i millorar la qualitat de vida de les persones. "Actuem com a motor de transformació als municipis on operem, mitjançant l´impuls de programes d´acció social d´alt impacte en col·laboració amb les entitats locals rellevants", ha afirmat.

Així mateix, el president d'Agbar ha posat en valor diverses iniciatives actualment en marxa com ara el programa OLA (Ocupació, Lideratge, Acompanyament) per fomentar l'ocupabilitat de persones en situació de vulnerabilitat, en aliança amb Creu Roja i els ajuntaments locals, i el conveni de col·laboració amb la Fundació ONCE per a la inserció laboral de persones amb discapacitat. En aquest sentit, segons Ángel Simón, aquests projectes "són iniciatives que generen un impacte social positiu i demostren que les empreses tenen un paper actiu a la societat".

LIDERATGE

En el transcurs de l'Esmorzar, Ángel Simón s'ha referit al lideratge i al talent, així com a la manera com Agbar fomenta la presència de la dona a l'empresa. Per això, segons el president d'Agbar, "els lideratges han de ser compartits". "El lideratge sempre ve acompanyat d'una formació sòlida, necessitem molta més gent formada", ha afirmat.

Per concloure, el president d'Agbar ha compartit un missatge d'optimisme i confiança per a les properes generacions, destacant la necessària col·laboració entre tots per continuar avançant en un futur més sostenible per a les persones i el planeta.

Aquest Esmorzar també s'ha retransmès en streaming a través de la plataforma de Conexión España, una iniciativa creada per reconèixer el valor directiu espanyol al món.