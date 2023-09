Foto: Foment del Treball

Foment del Treball va presentar aquest dimecres el seu nou Informe de Conjuntura Econòmica corresponent al segon trimestre de l'any i ha detectat una diversitat de comportaments al Producte Intern Brut (PIB) entre les principals economies a nivell global.

Mentre que als Estats Units es va mantenir un creixement constant, a la Xina es va experimentar una moderació significativa a l'activitat econòmica. D'altra banda, Alemanya va registrar una variació nul·la al PIB, després d'haver travessat una recessió tècnica en els dos trimestres previs. França i el Japó van experimentar un repunt a les seves economies, encara que Itàlia, per la seva banda, va patir una contracció.

En resum, la taxa de creixement del PIB a la Unió Europea (UE) es va situar a zero, mentre que la zona de l'euro va mantenir la seva estabilitat. En el cas del Regne Unit, pràcticament va romandre estancat des del segon trimestre del 2022.

Per tant, les projeccions dels organismes internacionals més destacats indiquen que s'espera una desacceleració en el creixement econòmic per a l'any 2023, que probablement començarà els darrers mesos d'aquest any. Aquesta desacceleració es caracteritza per una menor activitat comercial i una inflació que, encara que menor, encara es troba en nivells relativament alts.

Pel que fa a Espanya, s'ha observat una desacceleració a l'economia, especialment pel que fa al consum privat i les exportacions.

Aquesta desacceleració es deu en gran mesura al menor dinamisme de l'economia europea, que constitueix la destinació principal de les vendes a l'exterior tant d'Espanya com de Catalunya . Segons les previsions de Funcas , s'espera un creixement trimestral de l'economia de l'ordre del 0,2% a la segona meitat de l'any, amb perspectives de millora a partir del 2024.

És important destacar que malgrat aquesta desacceleració econòmica, s'ha mantingut la quantitat d'hores treballades, cosa que suggereix una disminució dels nivells de productivitat a nivell agregat. A més, s'ha observat una reducció en la contribució de la demanda exterior, amb un estancament al sector industrial i una desacceleració al sector de serveis.

Tot i això, a Catalunya, s'ha experimentat un augment al sector de serveis i a la indústria.



El 14 de setembre, el Banc Central Europeu (BCE) va implementar un increment en els tipus d'interès per desena vegada consecutiva, augmentant en 25 punts bàsics. Això va resultar que els valors de referència arribessin a nivells històrics màxims: els tipus d'interès de les operacions principals de finançament, així com els tipus d'interès de la facilitat marginal de crèdit i de la facilitat de dipòsit, es van situar al 4,50 %, 4,75% i 4,00%, respectivament.

Pel que fa a la inflació, l'entitat monetària europea manté la perspectiva que aquesta continuarà sent considerablement alta durant un període de temps prolongat.

Pel que fa al mercat laboral, s'observen indicadors que continuen mostrant una certa resistència en termes de feina i afiliació. L'ocupació continua creixent, encara que s'espera que aquesta tendència es moderi els propers mesos. La taxa d'atur es projecta com a estable, amb previsions de la CEOE que apunten a un 12,5% el 2023 i un 12,4% el 2024.

Pel que fa a la inflació , la tendència general és descendent , encara que la inflació subjacent encara es manté en nivells elevats.

S'anticipa que la inflació experimentarà augments significatius fins al desembre, a causa de la disminució dels preus dels productes energètics a finals del 2022.

Tot i això, aquest augment no s'espera que sigui sostingut a llarg termini, ja que per al 2024 s'haurà diluït aquest efecte. Segons les estimacions de la CEOE, es preveu que l'any conclogui amb una taxa d'inflació del 4,8%, mentre que per al proper any es projecta una inflació del 2,1%.

És rellevant assenyalar que el preu del petroli ha experimentat un augment significatiu, situant-se actualment prop dels 95 dòlars per barril . Això representa un increment des del mínim que va arribar, aproximadament a 80 dòlars, a finals d'abril.

Pel que fa a les finances públiques , els ingressos per recaptació han augmentat a causa del creixement de les rendes nominals provocat per la inflació. En el cas d'Espanya, s'ha optat per la implementació d'impostos específics, dirigits principalment cap al sector energètic i bancari. A diferència d'altres països europeus que van gravar els beneficis extraordinaris, a Espanya s'ha centrat en la xifra de negoci, com assenyala l'OCDE a l'informe del setembre del 2023.



A més de la implementació de nous impostos, com l' impost a les grans fortunes , es preveu que l'afebliment de l'economia tingui un impacte en una recaptació menor, per exemple, en el cas de l'IVA. Qualsevol ajustament necessari relacionat amb el dèficit públic s'haurà de fer principalment mitjançant retallades en la despesa en lloc d'augmentar els ingressos.