Foto: CZFB

DFactory Barcelona , hub tecnològic impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona , va ser guardonat amb el Premi a la Millor Iniciativa Empresarial durant la XXXII edició dels premis nacionals organitzats per la Revista Executius celebrats ahir a l'Hotel Rafael Atocha de Madrid. El delegat especial de l'Estat al CZFB, Pere Navarro, acompanyat de la directora general del CZFB, Blanca Sorigué , va ser l'encarregat de rebre aquest guardó que reconeix la trajectòria d'aquest Hub empresarial ubicat a la Zona Franca de Barcelona, que en fomenta la creació de sinergies entre tots els agents econòmics, tant empresarials com professionals, que es reuneixen al disruptiu edifici amb l'objectiu de desenvolupar projectes d'innovació i noves tecnologies basades en la indústria 4.0.

DFactory Barcelona s'ha convertit en només dos anys d'activitat com el principal ecosistema d'indústria 4.0 del sud d'Europa amb 30 companyies instal·lades dels sectors de la intel·ligència artificial, robòtica, impressió 3D, blockchain, sensòrica, IoT... Referent al desenvolupament de la indústria 4.0, compta amb unes instal·lacions de fins a 17.000m2 distribuïts en quatre plantes amb espais oberts, diàfans i digitals, i actualment compta amb una ocupació del 80%. Algunes de les empreses són HP, Nexiona, Picvisa, Hubmaster, Simbiosi, Witeklab, NTT Data, Girbau, Leitat, Alisys, On Robot, Asorcad, SioCast, Imhoit, Innovae, ICIL Lab o Excel·lència Tech Stratasys, entre d'altres.

Pere Navarro , delegat especial de l'Estat al CZFB, s'ha mostrat “molt orgullós de rebre aquest reconeixement com a 'Iniciativa Empresarial' referent del país. DFactory Barcelona és la catedral de la nova economia, alienat amb els ODS, que aplega els projectes i solucions tecnològiques més disruptives del nostre país. I ja estem pensant en l'execució de la segona fase per continuar creixent i desenvolupant propostes i iniciatives disruptives i innovadores basades en la indústria 4.0.”

Per la seva banda, Blanca Sorigué , directora general del CZFB, ha destacat que “no només es reconeix el DFactory Barcelona, sinó les 500 persones i totes les empreses que han optat per instal·lar-se en aquest edifici tan disruptiu i espectacular. Les noves tecnologies que es desenvolupen en aquest hub tecnològic són pioneres en innovació i desenvolupament tecnològic i poden ser un ventall de noves possibilitats i solucions per a les empreses i el conjunt de la societat”.

DFactory Barcelona està alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides , facilitant la digitalització de la indústria com a palanca clau per a la transició ecològica i potenciant l'economia circular mitjançant l'adopció de nous sistemes productius i de la manufactura avançada sostenibles. El projecte compta amb una segona fase prevista amb 72.500m2 on es preveu que treballin 1.500 persones de forma directa i 5.000 de forma indirecta, que començarà a materialitzar-se a finals de 2023.

Els XXXII Premis Executius també van reconèixer, entre altres guardonats, Iberdrola (empresa de l'any), Cupra (estratègia empresarial), L'Oreal (marca), Senniors (startup), Vanesa Prats , vicepresidenta executiva i directora de P&G Espanya i Portugal ( executiva de l'any) o Inés Bermejo , directora general d'HP Iberia (trajectòria professional).