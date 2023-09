La vicesecretària general del PSOE i ministra d'Hisenda en funcions, María Jesús Montero / @EP

La nòmina dels empleats públics s'incrementarà fins a un 0,5% el mes d'octubre que ve amb efectes retroactius des del gener del 2023, després de conèixer les darreres dades d'inflació, que situen al mes de setembre la taxa de variació anual estimada de l'Índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCA) al 3,2%.

Aquest increment salarial és fruit de l'Acord Marc per a una Administració del segle XXI, signat pels sindicats CCOO i UGT amb el Govern a la Mesa General de les administracions públiques.

Segons el que s'ha acordat, les nòmines dels empleats públics s'elevarien el 2023 un 2,5% fix, amb la possibilitat de dues pujades variables, de 0,5% cadascuna. La primera s'aplicarà si l'IPC harmonitzat del 2022 i del 2023 --fins al setembre segons la dada avançada-- superava el 6% i la segona variable del 0,5% operaria si el PIB nominal el 2023 superava el previst pel Govern (2 ,1%).

Segons han traslladat fonts del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública , ara l'Institut Nacional d'Estadística (INE) ha de comunicar les dades oficialment al Departament i després ha d'anar a Consell de Ministres.

Prèviament a això, fonts sindicals han confirmat a Europa Press que aquesta tarda se celebrarà una reunió de la comissió de seguiment de l'Acord Marc -amb la presència del Govern i dels sindicats signants de l'acord CCOO i UGT- per abordar aquest tema.

Després de la confirmació aquest dijous que el mes de setembre la taxa de variació anual estimada de l'IPCA se situa en el 3,2%, l'indicador acumulat des del 2022 (5,5%) supera el 6%, de manera que tindria que es produeix aquest nou increment màxim del 0,5% en el salari dels funcionaris a l'octubre, que serà retroactiu des del mes de gener del 2023.

A més, el 2023, si l'increment del PIB nominal és igual o superior al que apareix estimat al quadre macroeconòmic que acompanya els Pressupostos Generals de l'Estat (2,1%), se n'aplicarà una altra una pujada complementària d'un 0,5% .

UNA ALTRA POSSIBLE PUJADA ADDICIONAL DEL 0,5% SI EL PIB CREIX MÉS

Aquest possible increment complementari de l'any 2023, de caràcter consolidable, tindria efectes de l'1 de gener del 2023 i és molt probable que es produeixi, ja que el mateix Govern ha avançat que el PIB creixerà per sobre de l'estimació oficial (2,1% ), com així corroboren organismes nacionals i internacionals que han revisat a l'alça les seves estimacions, en la majoria dels casos per sobre del 2,1% previst.

Per a l'any 2024, l'increment salarial fix serà del 2%, sobre la base de les retribucions ja incrementades a l'exercici anterior.

Addicionalment a la pujada fixa de l'any 2024, si la suma de la variació de l'IPCA dels anys 2022, 2023 i 2024 supera l'increment retributiu fix acumulat de 2022, 2023 i 2024 establert als paràgrafs anteriors, s'aplicarà un increment retributiu addicional i consolidable del 0,5%. Aquest increment addicional tindria efectes de l'1 de gener del 2024.

Cal tenir en compte que l'acord, publicat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) l'octubre de l'any passat, incloïa per al 2022 un increment fix de salari del 3,5%, tenint en compte l'increment del 2% ja aprovat a la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a aquest any