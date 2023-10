Obrer treballant / @EP

L' absentisme a Espanya torna a créixer el segon trimestre de l'any, fins al 6,7%, fet que suposa dues dècimes més respecte al primer trimestre de l'any i dues dècimes més també respecte al mateix període de l'any anterior.

Les dades de l'informe trimestral sobre l'absentisme, la sinistralitat laboral i les malalties professionals de The Adecco Group mostren també que, quant a l'absentisme per incapacitat temporal (IT), la taxa es va situar en el 5,2%, fet que suposa una desena més en comparació al trimestre anterior i també respecte al segon trimestre del 2022.

D'aquesta manera, les hores no treballades per absentisme equivalen que 1.108.486 assalariats no haguessin acudit cap dia al seu lloc de treball , fet que implica un increment del 2,6% intertrimestral i un 5,1% més interanual.

"És important tenir en compte que el conjunt d'hores no treballades que conformen l'absentisme inclou motius molt diferents, per tant és un error equiparar l'absentisme amb faltes injustificades", han recalcat des de The Adecco Group.

EL MAJOR ABSENTISME ESTÀ A PAÍS BASC, CANÀRIES I CASTELLA-LA TACA

Les comunitats més afectades per l'absentisme van ser una vegada més el País Basc (8,4%); Canàries (7,4%) i Castella-la Manxa (7,2%). A l'altre extrem, les taxes d'absentisme més baixes es van localitzar a les Balears (5,3%), Andalusia, (5,9%) i Extremadura (6,3%).

Per sectors, la indústria va augmentar la taxa d'absentisme fins al 7,1% i els serveis, fins al 6,8%. Per la seva banda, la construcció ha estat el sector menys afectat, amb un 5,1%.

En centrar-nos en l'absentisme per incapacitat temporal, la indústria va ser el més perjudicat, amb un 5,4%, seguit de serveis, amb un 5,2%, i construcció, amb un 4,2%.

Per activitats, la taxa d'absentisme més alta és per a assistència a establiments residencials, amb un 11%; transport marítim i per vies navegables interiors (10,9%) i coqueries i refinació de petroli (10,5%).

Al costat contrari, les divisions amb menor nivell d'absentisme són activitats cinematogràfiques, de vídeo i de programes de televisió, enregistrament de so i edició musical, que compta amb la menor taxa (3,1%), seguida d'activitats jurídiques i de comptabilitat (3,5%) i activitats relacionades amb la feina (3,8%).

LA SINISTRALITAT LABORAL CAU UN 7%

La sinistralitat laboral es va situar en 218 accidentats per cada 100.000 treballadors en jornada de treball el segon trimestre de l'any, fet que suposa un 7% menys respecte al mateix període de l'any anterior.

Així mateix, la taxa d'incidència dels sinistres 'in itinere' --en anar o tornar del lloc de la feina-- es va situar en 34, fet que suposa un 5% més interanual.

En observar el nombre d'accidents, aquests van caure en jornada de treball un 4% interanual, fins a 136.645, però així 'in itinere' van augmentar un 7% interanual, fins a 21.143.

Pel que fa a la gravetat dels accidents, s'observa que el 99,2% són de caràcter lleu en jornada de treball, mentre que 'in itinere' arriben al 98,7%.

Els accidents mortals en jornada de treball representen el 0,1% i suposen 130 accidents, un 12% menys respecte del mateix període de l'any anterior.

Les regions més afectades pels accidents en jornada de treball són les Balears, amb una incidència de 321, Navarra (305) i la Rioja (282); mentre que els accidents 'in itinere', les Balears van ser la més afectada (47), seguida de Catalunya (42).

Per sectors, el més afectat per la incidència d'accidents és Construcción (518) i el que menos Servicios (168).