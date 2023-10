Foto: Damm

L'empresari Demetrio Carceller Coll va morir el passat 29 de setembre a Galapagar (Madrid) als 93 anys. Era fill de Demetrio Carceller Segura, que va ser ministre d'Indústria entre el 1940 i el 1945 i impulsor de Campsa i cofundador de Cepsa i DISA.

Carceller Coll va desenvolupar la seva carrera a diferents sectors com la banca, l'alimentació i l'energia, impulsant el Grup DISA. També va ser el primer accionista de grup Damm i va presidir Banc Comercial Transatlàntic, conegut com a Bancotrans, fins a la seva venda el 1989 a Deutsche Bank. A més, va ser conseller en altres companyies com Sevillana d'Electricitat, on es va destacar per la negativa a recolzar la venda de l'elèctrica al Grup Endesa.

El funeral de Carceller Coll se celebrarà dijous que ve 5 d'octubre a l'església de Santa Bàrbara a Madrid.

La família Carceller, formada per cinc fills, està liderada per Demetrio CarcellerArce, actual president de DISA i Damm, que ha continuat desenvolupant i consolidant els negocis familiars. Així, la família és accionista rellevant d'Ebro Foods, Repsol i Sacyr, entre d'altres empreses.