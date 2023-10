Blanca Sorigué i Pere Navarro amb Carlos Prieto, Secretari d'Empresa de la Generalitat, Albert Castellano i el Tinent d'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Valls /@CatPress

En un acte a l'auditori del DFactory, s'ha donat el tret de sortida aquesta setmana plena d'actes, debats, taules i conferències centrades en 7 verticals que tenen un impacte elevat a la transformació digital a escala global (Proptech, Digital Industry, Mobility , Sustainability, Talent, Health i Experience).

La 4a edició del BNEW té un caràcter més disruptiu, innovador i influent, donant així visibilitat als sectors representats aquest any i connectant i relacionant aquestes verticals entre si que comparteixen un mateix un denominador comú: la nova economia.

Part de les autoritats convidades/ @CatPress

L'acte d'inauguració ha comptat amb una comitiva institucional molt àmplia formada per tots els sectors administratius públics, com ara Guàrdia Urbana, Mossos, Guàrdia Civil i fins i tot la Marina.

Tot i això, a l'acte de presentació, l'encarregada de donar el tret de sortida a aquesta BNEW2023, ha estat Blanca Sorigué, directora General del Consorci de la Zona Franca de Barcelona.

Pedro Mier , President d'AMETIC, Blanca Sorigué i Pere Navarro durant la celebració del #BNEW2023

La directora ha explicat que el BNEW és un "esdeveniment disruptiu per arribar a acords entre sectors que difícilment s'haurien connectat". Durant quatre dies, set sectors, set BNews , més de 7.000 professionals, més de 1.500 startups, parlaran i debatran sobre la Nova Economia.

Pere Navarro: "El BNEW representa una oportunitat per a totes aquelles empreses que disposades a col·laborar amb altres agents econòmics"

Fotografia del Delegat Especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro

Un altre dels actors que no ha pogut faltar a aquesta data és el Delegat Especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro, que ha explicat que “és una gran satisfacció estar aquí inaugurant la quarta edició del BNEW i amb persones amb les que estem col·laborant".

També ha volgut puntualitzar que “la 1a edició va començar com una experiència, des del Consorci pensàvem que havíem de fer alguna cosa i va néixer el BNEW”. "Això al principi estava distribuït per diferents edificis de Barcelona, l'Estació de França era un bon punt, però l'any passat amb una situació sanitària que ho permetia, vam venir al D-Factory".

“BNEW representa una oportunitat per a totes aquelles empreses que estan disposades a estendre llaços de col·laboració amb altres agents econòmics, així com per a totes aquelles persones que entenguin que les aliances són fonamentals, potser no per caminar tan ràpid, però sí per arribar més lluny. Més encara, pel que fa a innovació i noves tecnologies” .

En aquest sentit, el I Baròmetre de la Nova Economia BNEW 2023 revela que el 30,5% dels enquestats considera que la IA i el Machine Learning són les eines tecnològiques que aporten més valor al desenvolupament de la seva empresa; el 27% advoca per l'automatització i el 21% prefereix el Big Data.

Com va explicar Navarro durant la seva intervenció a la quarta edició, BNEW reunirà més de 350 top speakers que oferiran fins a 140 hores de contingut distribuïdes en 100 panells, sessions i debats. La cita manté el caràcter híbrid i pot seguir tot el contingut de manera telemàtica des de qualsevol part del món, mitjançant una plataforma digital d'última generació. Així, compta amb una previsió de 12.000 assistents, que podran gaudir d'un complet programa de contingut estructurat en set verticals clau: Digital Industry, Proptech, Mobility, Talent, Sustainability, Health i Experience.

Una de les novetats principals són els dos nous verticals: Proptech i Health, que ratifiquen el caràcter innovador de la cita que continua adaptant-se a les tendències més actuals, explorant múltiples aspectes relacionats amb les noves oportunitats socioeconòmiques mitjançant l'aplicació de noves tecnologies i innovacions en sectors clau per a l'economia com són l'immobiliari o la salut, entre d'altres.

Com a novetat, també, els panells i activitats corresponents als verticals Digital Industry, Mobility, i Sustainability es duran a terme els dies 2 i 3 d'octubre, mentre que les conferències i debats corresponents a Proptech, Health i Talent tindran lloc durant els dos dies següents, 4 i 5 doctubre. L'únic vertical que es desenvoluparà els quatre dies i de manera presencial serà el BNEW Experience, que cerca que els assistents a l'esdeveniment coneguin l'oferta d'oci, cultural i gastronòmica de la ciutat de Barcelona.

Mostra de la naturalesa híbrida i resilient que caracteritza BNEW és també el nou format escollit per a la roda de premsa d'aquest matí, en què s'han utilitzat recursos gràfics de realitat augmentada per il·lustrar les xifres més destacades d'aquesta quarta edició, així com dels sectors protagonistes de la nova economia que engloba lʼesdeveniment.

Albert Castellanos: "Hem de reindustrialitzar Catalunya d'una manera sostenible"

Fotografia d'Albert Castellanos, Conseller Delegat d'Acció al Govern

Albert Castellanos, Conseller Delegat d'Acció al Govern, ha destacat que "el BNEW va néixer en el context d'una pandèmia que no estàvem preparats per afrontar. Neix per crear una factoria d'oportunitats en un moment complicat. Ara no estem en aquests moments , però no hem d'abandonar aquesta actitud de donar una resposta ferma i valenta als reptes que tenim per davant”.

El representant de la Generalitat ha volgut destacar la importància de transformar la indústria catalana cap a la Nova Economia, punt central d'aquesta edició: " reindustrialitzar el país, d'una manera més digital, sostenible, no només ho hem de fer de forma digital, sinó cercant-ne uns objectius principals a Europa de l'autonomia estratègica, ser més digitals i més resilients i competitius si som capaços de generar indústria pròpia”.

Jordi Valls: "La col·laboració publicoprivada permet liderar processos com el de BNEW"

Pere Navarro

Barcelona es converteix un any més en el pol d'atracció industrial d'aquesta nova economia, i en l'acte de presentació, el consistori municipal ha estat representat per Jordi Valls, regidor de l'Eixample. A la seva intervenció, ha destacat que "el Consorci assumeix un alt risc amb les seves apostes". "Això ha de fer el sector públic, liderar processos i buscar que acompanyi en la mesura que sigui possible el sector privat. Col·laboració públic privada. Una missió més o menys clara del que volem fer".

Carlos Prieto: "Hem d'anar adaptant-nos a tot i anar canviant"

Carlos Prieto, delegat del Govern d'Espanya a Catalunya

Finalment, l'encarregat de tancar aquesta inauguració del BNEW, ha estat Carlos Prieto, delegat de l'Estat a Catalunya, que ha destacat “es pren una aposta per aquesta nova economia, perquè ja no hi ha vella economia, tot es va renovant i no et pots quedar on ets ara, o avances o t'extingeixes.Ens ho ha demostrat el Covid, que ha estat la crisi sanitària més gran.La vida és plena d'imprevisibilitat, ja no controlem el que passa, abans hi havia aquesta falsa percepció que hi havia un cert ordre. El còvid ens ha fet estar alerta que hem d'anar adaptant-nos a tot i anar canviant. Barcelona és importantíssima en aquesta Nova Economia amb per exemple l'economia blava del mar. Ha de continuar en aquesta línia".

"La captació de nou talent, de persones que vulguin crear aquí, és un element en què hem treballat amb totes les administracions".