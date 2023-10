Es poden cobrar dues pensions alhora de la Seguretat Social?

Dos pensionistes. Foto: Europa Press

Una pregunta que molts jubilats es poden fer és si és factible rebre dues pensions de jubilació alhora. I la resposta és afirmativa , sempre que es compleixin certs requisits i provinguin de diferents règims de la Seguretat Social. La pensió de jubilació és la principal font d'ingressos per als jubilats, però és possible compatibilitzar-la amb una altra pensió si es compleixen els requisits adequats.

La primera manera d'obtenir dues pensions de jubilació simultàniament implica cotitzar i jubilar-se en dos règims diferents de la Seguretat Social.

El més habitual seria el cas d'algú que, durant la seva trajectòria professional, tingui fases com a autònom i d'altres com a treballador per compte d'altri.

REQUISITS

En aquest cas, perquè pugui cobrar les dues prestacions per jubilació ha d'haver cotitzat el nombre d' anys suficients per a la pensió mínima en tots dos.

En definitiva, en cadascuna d'aquestes modalitats de treball ha d' acumular els 15 anys de cotització ; cal tenir en compte, a més, que 2 han d'estar en els 15 anys anteriors al moment de sol·licitar la jubilació.

Igualment, la llei diu que cal estar donat d'alta als dos règims en el moment de la jubilació. Si això no és el cas, caldrà demostrar que es va cotitzar simultàniament en tots dos durant almenys 15 anys.

A l'escenari en què una de les dues activitats no compleixi els requisits, les cotitzacions de totes dues se sumaran. Per exemple, si una persona ha cotitzat durant 20 anys com a autònom i 10 com a empleat, rebrà la pensió com si hagués cotitzat durant 30 anys.

Aquesta mateixa norma s'aplica quan cap de les dues cotitzacions per separat no dóna dret a rebre la pensió. En aquests casos, la Seguretat Social sumarà tots dos períodes de cotització per determinar el benefici de jubilació.

JUBILACIÓ MÉS VIUETAT

Un altre escenari possible és la possibilitat de percebre, alhora, la pensió de jubilació més una prestació per viduïtat.

Cal tenir en compte que són compatibles i que es poden cobrar alhora, encara que en aquests casos la segona acostuma a ser un complement de la primera, que sempre és la de més import.

Per llei és vitalícia, encara que podria deixar de percebre's si el beneficiari o beneficiària torna a contraure matrimoni o es constitueix com a parella de fet.

QUINS IMPORTS ES PODEN PERCEBRE?