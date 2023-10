Diversos cotxes circulen en una autovia / Arxiu

La Comissió Europea ha descartat definitivament el pla d'Espanya per introduir peatges a les autopistes a partir del 2024, a canvi d'impulsar el transport ferroviari de mercaderies per reduir així les emissions després de l'aprovació aquest dilluns de la revisió del pla de recuperació i resiliència.

Entre les modificacions que introdueix la revisió, destaca la substitució del sistema de pagament en autopistes per disposicions que fomentin el transport de mercaderies per ferrocarril per reduir les emissions que suposa el terrestre, i Brussel·les considera que es "manté el nivell d'ambició" de la mesura anterior, alhora que s'aborden les recomanacions específiques per a Espanya en aquest àmbit.

Fonts comunitàries han explicat que el que "va convèncer" la Comissió per acceptar la modificació sol·licitada pel Govern espanyol va ser la revisió del Règim de Comerç de Drets d'Emissió (RCDE), que preveu que s'introdueixi, a partir del 2027, el pagament per l'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle per al transport per carretera i els habitatges.

L'Executiu comunitari ha considerat que la fita anterior que recollia el pla representa un solapament parcial amb l'àmbit d'aplicació d'aquesta nova normativa, de manera que el sector del transport per carretera ja quedarà cobert.

Amb la revisió d'aquest divendres queda descartada la introducció d'un mecanisme de pagament per l'ús de carreteres d'acord amb el principi de 'qui contamina, paga', alhora que un any s'ha endarrerit el compromís d'adoptar una llei sobre mobilitat sostenible i finançament del transport a causa de retards provocats per un procés legislatiu "més llarg del previst".

MESURA POLÈMICA

El Govern es va comprometre el 2021 davant Brussel·les a estudiar un nou sistema de peatges a les autovies com a contrapartida pels fons europeus que Espanya ja ha rebut i tenint com a principal objectiu la reducció d'emissions, sota el precepte de "qui contamina paga".

Alhora, contribuiria a reduir el dèficit de més de 9.000 milions d'euros que el manteniment de les carreteres acumulen actualment.

Aquest compromís va suscitar una gran polèmica i xocava amb la política que el Govern està duent a terme de retirar els peatges a les concessions que van caducant , rebent el rebuig dels partits de l'oposició i d'alguns sectors com els transportistes, que han demanat estar exclosos de qualsevol futur pagament.

Així, després de l'increment dels preus a causa de la reactivació de l'economia després de la pandèmia i de la guerra a Ucraïna, el Govern ha volgut revertir aquest compromís perquè considera que no és apropiat per al moment actual de forta pressió de preus sobre els ciutadans, que a partir del 2024 haurien d'afegir a les seves despeses quotidianes les vinculades als peatges.

Finalment, el Govern ha obtingut 'llum verda' de Brussel·les i no hi haurà peatges a les autovies el proper any, lliurant-se així d'una imposició de la qual, per exemple, Portugal no es va poder escapar passada la Gran Recessió del 2008, i ara cobra peatges a totes les seves principals autovies a canvi del rescat de la seva economia el 2011. També es paguen de forma generalitzada a França i Itàlia, encara que no a Alemanya o al Regne Unit.

NOVA ADDENDA

L'addenda aprovada aquest dilluns per Brussel·les mobilitzarà un total de 93.500 milions d'euros addicionals, 7.700 milions d'ells en transferències i 83.200 milions d'euros en préstecs, als quals s'uniran els gairebé 2.600 milions d'euros del nou mecanisme per finançar la transició verda RepowerEU.

Aquesta partida se suma als 37.036 milions d'euros --9.000 milions en prefinançament i 28.000 milions en els tres primers pagaments-- que Espanya ha rebut fins ara i obre també la porta a la sol·licitud de manera "imminent" del quart pagament de 10.000 milions d'euros, mentre que la totalitat del pla puja ara a 163.000 milions d'euros i inclou 111 reformes i 142 inversions.