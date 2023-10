Un pis en venda. Foto: Europa Press

El preu de l'habitatge usat a Catalunya ha baixat un 1,2% el tercer trimestre , fins als 2.333 euros per metre quadrat, segons l' últim informe de preus d' Idealista . A la província de Barcelona , els preus han baixat un 1,1%; a Lleida han baixat un 0,2%; a Tarragona un 0,1% ia Girona han pujat un 0,3%, ha informat el portal immobiliari.

Per capitals de província, la pujada més gran ha estat a Girona, amb un 3,4%, que va deixar el metre quadrat en 2.418 euros; seguit per Lleida (1,6% i 1.187 euros per metre quadrat); Tarragona (1,1% i 1.873 euros per metre quadrat) i Barcelona (0,6% i 4.155 euros per metre quadrat).

A la ciutat de Barcelona , els preus s'han reduït en 2 districtes : a Nou Barris la baixada ha estat del 4,4% ia Sant Martí , del 0,3%, mentre que les pujades més grans s'han donat a Horta-Guinardó (3,1%); Les Corts (2,7%); Eixample (2,6%) i Ciutat Vella (1%).

Els districtes amb els preus més alts de la ciutat són Sarrià-Sant Gervasi , amb 5.562 euros el metre quadrat; Les Corts (5.080) i l'Eixample (5.019); i els preus més baixos es troben a Nou Barris (2.400), Sant Andreu (3.154) i Horta-Guinardó (3.249).

LLEUGERA PUJADA A ESPANYA

En canvi, al conjunt d'Espanya, el preu de l'habitatge usat s'ha incrementat un 0,9% el tercer trimestre, fet que suposa un creixement del 7,5% en taxa interanual i deixa el metre quadrat en 2.007 euros.

Un total de 11 de les 17 comunitats tenen preus més elevats que abans de l'estiu i Andalusia, les Balears i les Canàries han marcat nous màxims històrics.

D'entre les províncies van ser 15 les que van tancar el trimestre en negatiu, ia les capitals l'evolució també ha estat desigual, ja que 12 han acabat el trimestre en negatiu.