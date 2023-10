Fotografia de l'acte de presentació del col·loqui/ @CatPress

El delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro, ha dirigit un dels debats que està cridat a ser dels més transcendentals d'aquest BNEW 2023, el BMovility de l'Electromobilitat com a Generador d'Ocupació i Noves Oportunitats.

En el debat hi han participat els principals actors encarregats de la transformació de l'antiga planta de Nissan al nou D-Hub, el Hub de Descarbonització . Un dels projectes més ambiciosos del país que s'instal·larà a la Zona Franca de Barcelona per crear un sector de l'automòbil elèctric amb empreses ja involucrades al projecte com Silence.

És per això que aquest debat s‟ha plantejat com un dels més importants d‟aquest certamen. La fàbrica de Nissan , a més de mantenir els seus empleats, es dividirà per allotjar diferents zones.

Pere Navarro: "La col·laboració del públic i el privat ha contribuït a fer d'un problema una solució"

El delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca a Barcelona, Pere Navarro, ha volgut incidir en la importància de la col·laboració publicoprivada per “crear un estat de confiança personal entre els que treballem en aquest sector, sabent que hem de solucionar un problema molt gran que sembla irresoluble”.

El Delegat especial de l'Estat ha estat l'encarregat de dirigir aquest col·loqui transcendental per al futur de la Zona Franca. Ha presentat aquest nou HUB important per al sector de la Zona Franca, i també ha introduït els diferents temes de debat que han anat responent els principals actors implicats en aquest projecte.

Carles Soler: "Estem preparats per incorporar la planta de Nissan"

Carles Soler és CFO (Chieff Financial Officer) de l'Hub Tech Factory de QEV TECHNOLOGIES. Aquest projecte instal·lat a la planta de Nissan de Barcelona, contractarà 400 dels antics empleats de la planta. Aquest nou HUB busca reindustrialitzar la planta amb la contractació d'aquests treballadors abans que s'acabi el 2023. A més, utilitzaran les instal·lacions, on ja es produïa algun model elèctric de la marca nipona, per reviure la marca Ebre i acoblar pick-ups i furgonetes .

Davant aquest repte, el CFO del Hub ha afirmat “estem preparats per incorporar la planta de Nissan, justament perquè ja estava produint un model elèctric, està preparada per acollir altres vehicles elèctrics”.

Pel que fa a l'antiga plantilla, Carles Soler ha explicat que "agafem el coneixement que incorpora la plantilla quant a la tecnologia i veure's capacitats per fabricar vehicles elèctrics".

A més, el Hub, oferirà també serveis a tercers a la planta de la Zona Franca, que segons explica el CFO, “estem molt avançats amb un projecte als EUA, Mèxic i la Xina. Alguns veuran la llum a partir de la primavera del 2024".

Carlos Sotelo: "Els vehicles elèctrics compleixen la majoria de les necessitats dels ciutadans"

Carlos Sotelo és expilot i compta amb fins a vuit Dakars completats al seu palmarès. L'esportista va fer el salt a la indústria com a CEO i fundador de SILENCE & ACCIONA MOBILITY. Silence, empresa instal·lada en aquest nou Hub a la fàbrica de Nissan, busca transformar la mobilitat urbana amb vehicles elèctrics de mida molt reduïda. Compta amb motocicletes i fins i tot vehicles de mida molt petita, perfectes per a la mobilitat urbana.

Segons explica Carlos Sotelo “Hi ha una oportunitat industrial molt important i des de Catalunya i Espanya podem liderar, però realment hem de parlar amb molta propietat. Els vehicles elèctrics compleixen la majoria de les necessitats dels ciutadans”.



A més, també ha volgut incidir en la importància que té abordar els problemes de contaminació i so a les ciutats : “No es parla amb prou importància de la contaminació. Es moren centenars de milers de persones. El soroll és un gran problema i la contaminació també, no s'estan llançant els missatges”.

Respecte a aquest nou Hub del que forma part, destaca que "Mai vaig arribar a pensar que em ficaria en un projecte industrial que fos molt més que els meus vuit Dakar. Portar un projecte industrial de zero disruptiu i innovador és molt més complicat que el Dakar" .

També ha volgut destacar la fermesa del seu projecte: “Estem en un projecte líder en matriculacions en vehicles de dues rodes. Amb el pas a la Zona Franca hem de demostrar que sabem créixer amb un soci majoritari. Estem intentant llançar un nano kart, que amb una xarxa d'infraestructura d'intercanviadors de bateries volem eliminar molts problemes al pas de la mobilitat elèctrica” .

Ignacio García: "Intentem dividir Nissan, passar d'una única fàbrica a diferents zones i activitats"

L'empresa encarregada de cohesionar tots aquests projectes i convertir la nau de Nissan en tot un Hub sectorial amb les diferents activitats que es realitzaran serà la companyia Goodman , amb presència internacional a la majoria de les grans ciutats.

Ignacio García Garriga, Country Manager de l'empresa, explica que "intentam dividir, passar d'una única fàbrica a diferents zones i edificis amb diferents activitats. D'una banda estarà el HUB, SILENCE és independent. Demolim antigues instal·lacions que no s'utilitzaran" ".

A més, li dóna molta importància a terra, "hem previst en aquest projecte optimitzar el terra, cada vegada és més escàs i cal gestionar-ho bé". La companyia Goodman és la que ha llogat aquests terrenys per posteriorment subarrendar-los a empreses com Silence, que ensamblen quadricicles elèctrics.

Joan Roca: "Els reptes sistèmics no els assolirem des de l'empresa privada únicament, la societat civil o les administracions públiques, ens hem d'acostumar a treballar plegats"

Tota aquesta cohesió dactivitats, terrenys i espais no es pot gestionar sense tenir en compte la part jurídica. És per això que Joan Roca, advocat i president executiu de Rocajunyent, és l'encarregat de gestionar aquest apartat.

L'advocat ha explicat que "moltes transicions, des de la vessant energètica, econòmica i geopolítica ens plantegen molts problemes". "Nissan és un dels casos d'èxit de la col·laboració publicoprivada. Els reptes que tenim al davant, això és un mecanisme clau per pensar en allò que és nou al que anem, la col·laboració públic privada és clau".