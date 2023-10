Instal·lacions de Wayra a Barcelona

Telefónica Open Future , la iniciativa de Telefónica per impulsar l'emprenedoria, busca accelerar a Catalunya startups i pimes digitals . Les empreses que entrin al pla d'acceleració formaran part de l'ecosistema d'innovació oberta de Telefónica, tenint la possibilitat en un futur de ser part de la inversió de Wayra , la iniciativa d'innovació oberta que forma part de la companyia, per invertir en startups . A més, les empreses que hi estiguin interessades podran treballar físicament des de la seu que Wayra té a Barcelona, ubicada a la Torre de Telefónica , just a l'inici de l'avinguda Diagonal.

L'any 2014, Open Future és el programa estratègic regional d'emprenedoria desenvolupat en aliança amb socis públics i privats. És part de Telefónica Open Innovation (juntament amb Wayra i Telefónica Ventures, que han invertit en més de 1000 startups a tot el món). Des d'aquesta iniciativa, es dóna suport a les startups locals en fases inicials de maduració, tot fomentant la creació d'un ecosistema emprenedor fora de les grans ciutats i potenciant l'acció local des d'un punt de vista global.

Actualment, el programa cueta amb 30 hubs, a tres països d'Europa i Llatinoamèrica, des del qual s'han accelerat prop de 1300 projectes, que han generat al voltant de 4.900 llocs de treball.

TROBAR ELS MILLORS PROJECTES I ACCELERAR-LOS

L'objectiu a Catalunya és trobar els millors projectes en fases inicials i pimes amb menys de cinc anys de trajectòria perquè formin part del Programa d'Acceleració de Startups, engegat des de l'Escola d'Organització Industrial (EOI), juntament amb el Ministeri de Indústria, Comerç i Turisme impulsat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next GenerationEU.

El programa consisteix en una formació personalitzada de forma gratuïta durant quatre mesos amb l'expertise de mentors de Telefónica, apropant-los als seus negocis i clients i, a més, tenint contacte directe amb inversors reals. Les organitzacions que es vulguin inscriure podran fer-ho a través del formulari següent.

APOSTA SÒLIDA PEL TALENT LOCAL

Inés Oliveira, responsable Global de Telefónica Open Future, afirma: “El nostre objectiu a Telefónica Open Future és clar, donar una oportunitat a tothom que tingui un projecte disruptiu i ganes de desenvolupar-lo amb la millor xarxa de mentors i experts de Telefónica, així com a futur, poder ser invertits per Wayra”.

Les empreses que siguin part del programa de Telefónica Open Future es beneficiaran de masterclasses i mentories individuals en temes com ara metodologies àgils, gestió d'equips, finançament i pitching orientat a l'equip gestor. També els seus empleats podran accedir a formacions específiques en eines digitals, vendes o idiomes per a negocis. Addicionalment, podran accedir a les capacitats d' Innovació Oberta de Telefónica , que inclou la possibilitat de ser invertits per Wayra, desenvolupar negoci amb Telefónica i aconseguir visibilitat als mitjans de comunicació. Així mateix, tindran la possibilitat d'accedir a altres mercats internacionals com Anglaterra, Alemanya o Llatinoamèrica, on Telefónica Open Future i Wayra hi tenen presència.

Fins ara, el programa ha aconseguit accelerar prop de 112 empreses. Alguns exemples dels que han passat per aquest programa són: eAgora (Tarragona Open Future) i Mapsi Photonics (Cornellà Open Future).

