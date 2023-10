D'esquerra a dreta, Jaume Campos, director d'AgroBank, José Ángel González, agritech general manager d'Innsomnia i Carlos Seara, director de Xarxa AgroBank / CaixaBank

CaixaBank ha llançat avui la II convocatòria del seu programa d'acceleració d' startups 'AgroBank Tech Digital INNovation' , desenvolupat amb l'objectiu d'impulsar el sector agroalimentari cap a la recerca de solucions capdavanteres que contribueixin a la seva digitalització, eficiència i sostenibilitat. L'anunci d'aquesta segona edició ha tingut lloc en el marc de la Fira Fruit Attraction , la principal trobada anual del sector hortofructícola, que aquest any celebra el 15è aniversari.

'AgroBank Tech Digital INNovation' és una iniciativa d'AgroBank, la línia de negoci de CaixaBank adreçada a l'activitat agroalimentària, i Innsomnia, una de les acceleradores més importants d'Espanya, que compta amb un vertical especialitzat en tecnologia agrària. Es tracta del programa d'innovació i digitalització agro existent més gran a Espanya, que té l'objectiu de transformar la indústria agroalimentària a través de l'impuls a l'acceleració de startups i empreses altament competitives.

'AgroBank Tech Digital INNovation' es va posar en marxa l'any passat, ia la primera convocatòria van aplicar 154 startups, entre les quals es van escollir 15 finalistes per les solucions eficients davant els nous reptes a què s'enfronta al món agroalimentari. Les companyies abordaven de forma innovadora desafiaments com la seguretat alimentària, la lluita contra el malbaratament d'aliments, la monitorització del camp, el control de plagues, l'eficiència hídrica, el desenvolupament de venda a través de l' e-commerce agrari o la innovació aplicada a la sostenibilitat per millorar el desenvolupament rural.

Durant la presentació, Carlos Seara, director de la xarxa AgroBank, ha subratllat l'aposta ferma de l'entitat per liderar la transformació d'un sector clau per a l'economia espanyola, que afronta reptes apassionants. "Volem estar a primera línia, oferint a tots els nostres clients l'acompanyament que necessiten tant en serveis financers com en la materialització de la seva estratègia de digitalització i innovació".

José Ángel González, agritech general manager d'Innsomnia, ha destacat que l'avenç tecnològic al sector agroalimentari requereix la incorporació de les noves tecnologies a tota la cadena de valor. "La digitalització és una palanca indispensable per ser més sostenibles, més eficients i fer més rendibles els processos productius, ja que tenim competidors molt potents apostant per la digitalització i no ens podem quedar enrere", ha indicat.

COM PARTICIPAR A LA II CONVOCATÒRIA D''AGROBANK TECH DIGITAL INNOVATION'

La II convocatòria d''AgroBank Tech Digital INNovation' ha començat aquest 4 d'octubre i romandrà oberta fins al proper 22 de desembre de 2023. A partir d'aquesta data s'iniciarà el procés de selecció de startups , en què s'avaluaran els projectes presentats i s'escolliran els més apropiats per continuar al programa.

Els projectes presentats hauran d'estar enfocats a solucions innovadores i disruptives per a reptes relacionats amb cinc grans verticals: l'agricultura de precisió, la sostenibilitat, economia circular, noves plataformes e-commerce i venda, i amb l'automatització de processos industrials.

Després d'un procés d'acceleració dins de l''AgroBank Tech Digital INNovation Lab' s'assessorarà a les startups i les pimes tecnològiques, mentoritzant la seva evolució de forma continuada . El juliol del 2024 tindrà lloc un esdeveniment on es presentaran les solucions més innovadores del procés d'acceleració a les principals empreses i corporacions del sector agroalimentari.

Les startups interessades a participar a l'open call d''AgroBank Tech Digital INNovation' poden inscriure's a la web d'Innsomnia: www.innsomnia.es

ACTE DE PRESENTACIÓ A FRUIT ATTRACTION

La presentació de l'AgroBank Tech Digital INNovation s'ha produït en el marc de la Fira Fruit Attraction, el principal punt de trobada del sector hortofructícola del país. En la quinzena edició, CaixaBank ha volgut continuar mostrant el seu suport al sector i ha comptat amb un estand on s'han celebrat nombroses activitats.

Entre elles, destaca la presentació de l'informe "El sector Agro s'obre pas en un panorama advers" elaborat per CaixaBank Research. Jaime Campos, director d'AgroBank, ha estat l'encarregat de l'obertura de l'acte i ha explicat que aquest informe "analitza l'actual context macro del sector i els reptes que se'n deriven", a més de ressaltar "la necessitat de seguir transformant l'ecosistema agro , endinsant-se en la seva competitivitat i en l'eficiència en l'ús dels recursos productius”.

A més, a l'espai AgroBank hi han participat també altres partners de l'entitat, com el Basque Culinary Centre, que ha ofert la ponència 'Gastronomia saludable, de la terra al teu plat', o l'Ambaixada Britànica, que ha presentat les 'Innovacions britàniques per al sector hortofructícola'.