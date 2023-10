Oli d'oliva / @EP

El preu de l'oli d'oliva verge extra s'ha disparat fins a un 75% en només un mes a la mateixa cadena de distribució, segons l'estudi realitzat per Facua-Consumidores en Acción sobre l'evolució dels preus de l'oli d'oliva verge i verge extra a l'octubre.

En concret, l'informe revela que les pujades dels preus de setembre a octubre van arribar a assolir els 5,53 euros per litre després de comparar els preus de 70 marques en diferents formats (plàstic, vidre, llauna o esprai) en vuit grans cadenes de supermercats (Mercadona, Dia, Hipercor, Alcampo, Lidl, Aldi, Eroski i Carrefour).

Dels 345 preus d'olis d'oliva verge i verge extra recollits a l'estudi, 126 s'han encarit respecte al preu que tenien a principis de setembre (36,5%), mentre que 39 han baixat (11,3 %) . Els 180 restants (52%) es venen al mateix preu que es venien fa un mes.

Les tres pujades més grans que ha detectat l'organització de consumidores es donen a la garrafa de plàstic de 5 litres de verge extra Carbonell que es ven a principis d'octubre a Carrefour un 74,8% més cara que fa un mes.

Aquest producte estava a inicis de setembre en oferta a 36,95 euros, mentre que actualment costa 64,59 euros, fet que suposa una pujada de 27,64 euros i un increment de 5,53 euros per litre. A Alcampo , aquesta mateixa garrafa es ven per 49,99 euros (un 6,3% més que fa un mes) ia Hipercor per 46,95% (ha pujat un 6,8%), segons les dades de Facua.

En segon lloc figura la garrafa de plàstic de 5 litres de verge extra Picual Fuente Sierra a Alcampo , que va passar dels 23,81 a 39,99 euros, un 68% més cara (3,24 euros per litre).

Al tercer lloc se situen les garrafes de 1 litre de Carbonell verge extra 100% Hojiblanca, Arbequina i Picual a Hipercor, que al setembre les venia per 9,32 euros i ara per 14,50 euros, un 55,6% més ( 5,18 euros).

FINA UN 56% DE DIFERÈNCIA DE PREU EN FUNCIÓ DEL SUPERMERCAT



La diferència més gran de preus entre una mateixa marca segons l'establiment on es ven es troba actualment a l'ampolla de plàstic d'1 litre de verge extra Carbonell 100% Hojiblanca. Així, oscil·la des dels 9,31 euros a Alcampo fins als 14,50 euros a Hipercor, fet que suposa una diferència del 55,7% (5,19 euros/litre).

La segona variació més gran està a la garrafa de plàstic de 5 litres de verge extra Mestres de Hojiblanca, que es ven per 41,50 euros a Alcampo davant els 64,59 euros de Carrefour, un 55,6% més cara (23, 09 euros de diferència, que són 4,62 euros per litre). En tercer lloc, és a l'ampolla de plàstic d'1 litre de verge extra Coosur Hojiblanca, que es ven per 8,68 euros a Alcampo i per 11,99 euros a Hipercor, un 38,1% més (3,31 euros).

Per supermercats, a Hipercor s'han encarit 32 dels 65 olis contemplats en aquest estudi, el 49,2%, mentre que a Carrefour 28 dels 59 productes analitzats costen més que fa un mes (47,4%) ia Eroski, 27 dels 67 olis de la mostra (40,2%).

Mentre que al costat oposat se situa Mercadona i Lidl. Les dues cadenes mantenen avui dia el mateix preu en els seus olis d'oliva respecte al que tenien a principis de setembre. A Dia i Aldi, per part seva, només s'ha registrat l'encariment d'un producte sobre una mostra de 22 i sis preus, respectivament.

RECLAMA UN MAJOR CONTROL A LA CADENA DE PRODUCCIÓ

D'aquesta manera, Facua té previst enviar aquestes dades al Ministeri de Consum en una ampliació de les denúncies presentades el mes passat, en què sol·licita al Departament que dirigeix Alberto Garzón que abasti una investigació sobre els increments de marges de beneficis que s'estan presumiblement produint tant a l'oli d'oliva com a la resta d'aliments afectats per la rebaixa de l'IVA.

L'organització de consumidors també ha tornat a sol·licitar al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació que dugui a terme un control més gran de la cadena de producció i investigui si hi ha especulació per part de les grans cadenes de distribució o altres intermediaris a l'hora d'aplicar marges de benefici a aquests productes.