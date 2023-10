Maria José Cascajo / CaixaBank

María José Cascajo , fundadora i directora financera de la farmacèutica HC Clover, ha estat escollida guanyadora nacional de la setena edició del ' Premi Dona Empresària CaixaBank ' que cada any reconeix el talent i l'excel·lència professional d'empresàries a Espanya i fomenta les xarxes de contactes entre empresàries líders al món.

El jurat dels premis, integrat per un grup de directives i directius de CaixaBank, ha escollit entre les 13 guanyadores territorials la directiva madrilenya pel seu esperit emprenedor, la seva visió estratègica i el lideratge transformador que ha impulsat HC Clover fins a consolidar-se com una companyia reconeguda al sector farmacèutic, internacionalitzada, diversificada i guardonada per la seva innovació, en tan sols 15 anys.

María José Cascajo destaca: “aquest reconeixement suposa per una banda, una gran satisfacció i, de l'altra, una gran oportunitat. És una gran satisfacció que s'hagi valorat l'esforç i la dedicació dels darrers 15 anys. Créixer com ho hem fet desenvolupant nous productes en una forma nova des del punt de vista farmacèutic no és senzill i, per això, és molt gratificant que et reconeguin la feina . D'altra banda, és també una gran oportunitat per generar més visibilitat per al projecte i crec que em pot ajudar sobretot en noves iniciatives que estic posant en marxa i que tindran un caràcter molt social i on la dona serà molt protagonista. Per això, voldria aprofitar per donar les gràcies tant a CaixaBank com a tot l'equip d'HC Clover que m'ha acompanyat aquests darrers 15 anys”.

María José Cascajo, llicenciada en Ciències Polítiques per la Universitat Complutense de Madrid, i Global Executive MBA d'IESE, va fundar l'empresa farmacèutica HC Clover el 2008. Des d'aleshores, la companyia ha dut a terme un procés de creixement i diversificació portat a augmentar la plantilla des de tres als 400 empleats i la seva presència internacional fins als 45 països.

Avui, la companyia està especialitzada en la fabricació a tercers de càpsules de gelatina tova, sector on desenvolupa, fabrica, comercialitza i registra productes farmacèutics, complements alimentaris, veterinaris i productes nutricosmètics. L'empresa també compta amb 16 línies de producció en diferents formes farmacèutiques per a complements alimentaris i d'envasament primari i secundari.

Com a conseqüència daquest creixement, HC Clover està immersa en el projecte de construcció duna nova planta amb capacitat de fabricació de més de 1.500 milions de càpsules i que comptarà amb la certificació FDA.

A més, María José Cascajo ha liderat el procés d'internacionalització intens d'HC Clover, amb l'obertura d'una planta de producció al Brasil i la prospecció de nous mercats. Actualment, la farmacèutica és present a 45 països.

Finalment, en la decisió, el jurat del 'Premi Dona Empresària CaixaBank' ha tingut també en compte el compromís social de la directiva . Actualment HC Clover destina el 0,15% de les seves vendes a ONG amb projectes a Àsia, Amèrica Llatina i Espanya.

Com a guanyadora del 'Premi Dona Empresària CaixaBank', María José Cascajo s'uneix a Inés Juste, presidenta del Grup Juste; Rocío Hervella, fundadora i consellera delegada de Prosol; Arancha Manzanares, vicepresidenta d'Ayesa; Lina Mascaró, presidenta del Grup Mascaró, Pilar Martínez-Cosentino, vicepresidenta del Grup Cosentino; i Maite Casademunt, presidenta i directora creativa de Lola Casademunt, totes guanyadores de les passades edicions dels 'Premis Dona Empresària CaixaBank'.