Fotografia del DFactory durant la realització del BNEW @Twitter BNEW

La Barcelona New Economy Week (BNEW) 2023 arriba al final. L'esdeveniment més disruptiu i híbrid de referència per a la nova economia, impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) , baixa avui el teló de la seva quarta edició, consolidant així la ciutat com a capital mundial de la indústria 4.0.

En els darrers quatre dies, més de 12,500 professionals han participat en les diverses activitats, amb 8,316 assistents presencials i 4,192 participant en línia. Tots han tingut l'oportunitat de submergir-se en panells, sessions i debats centrats en els desafiaments socioeconòmics que enfronten les empreses, tant les grans corporacions com les startups, en el context del desenvolupament de la indústria 4.0.

Aquesta nova edició de BNEW ha estat una oportunitat perfecta per establir més de 8.000 contactes de networking.

Pere Navarro: " Hem contribuït a generar noves oportunitats de negoci, a impulsar l´economia del territori"

Fotografia de Pere Navarro @BNEW

Pere Navarro, delegat de l'estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, ha ressaltat com a balanç final d'aquesta quarta edició: “ BNEW és únic al món i estem molt orgullosos de les xifres de participació d'aquesta quarta edició. Hem contribuït a generar noves oportunitats de negoci, impulsar l'economia del territori, compartir coneixement i experiències entre professionals i Barcelona, una vegada més, s'ha posicionat com a capital de la nova economia”.

Així mateix, Navarro ha anunciat que des del Consorci ja estan treballant a la cinquena edició de l'esdeveniment que se celebrarà el 2024, i que ben aviat donaran a conèixer les noves dates.

Blanca Sorigué: "Hem aconseguit, una vegada més, consolidar el BNEW com una cita imprescindible entre el sector B2B"

Fotografia de Blanca Sorigué al BNEW @BNEW

Per part seva, Blanca Sorigué, directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, ha constatat que “organitzar un esdeveniment d'aquesta magnitud és un repte i una gran responsabilitat, i hem aconseguit, una vegada més, consolidar el BNEW com una cita imprescindible entre el sector B2B. Evolucionar any rere any només és possible gràcies a totes les persones que han treballat per oferir un esdeveniment únic i disruptiu com aquest, amb una logística i una posada en escena espectacular que ens permet oferir contingut a nivell local i internacional, de manera presencial i també en línia, que es pot recuperar a les nostres plataformes des de qualsevol dia i lloc d'arreu del món”.

L'edició de 2023 ha destacat set verticals clau que estan estretament relacionats entre si: Digital Industry, Mobility, Sustainability, Proptech, Talent, Health i Experience . Aquestes set àrees temàtiques fonamentals han fomentat la col·laboració entre elles i han facilitat discussions sobre l'aplicació de noves tecnologies i la manera d'abordar els desafiaments de la nova economia.

L'emblemàtic edifici DFactory Barcelona , amb una superfície de 17.000 metres quadrats i ubicat a la Zona Franca de la ciutat comtal, ha convertit Barcelona en l'epicentre global de la nova economia.