Pis de lloguer (Arxiu)

Els tècnics del Ministeri d'Hisenda ( Gestha ) han assegurat que el 20% dels habitatges llogats a Catalunya no es declaren, segons un informe sobre lloguers submergits presentat aquest dijous.

En un comunicat, l?entitat ha explicat que a la província de Lleida són el 31,9% dels lloguers; a Tarragona són el 25,1%; a Girona , el 24,4%, ia Barcelona , el 19,2%.

Gestha ha apuntat que hi ha una tendència descendent al lloguer submergit per les mesures implementades com el control del consum elèctric dels immobles o l'obligació de fer constar la referència cadastral de l'habitatge habitual.

D'altra banda, l'informe assenyala que el rendiment mitjà del lloguer de vivenda habitual a Catalunya és de 5.400 euros, i que a Barcelona puja fins a 5.700 euros.

El president de l'entitat, Carlos Cruzado, i el secretari general, José María Mollinedo, també han analitzat les mesures que l'entitat plantejarà al futur Govern per abordar la reforma fiscal.