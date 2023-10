Foto: Europa Press

El Consell de Ministres ha aprovat un acord per pujar el salari de tots els empleats públics fins a un 0,5% addicional a la nòmina d'octubre , amb efectes retroactius des del gener , en virtut d'un acord signat amb CCOO i UGT que vinculava aquesta pujada a l'evolució de la taxa de variació anual estimada de l'Índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCA) del setembre, que es va situar al 3,2%.

La ministra d'Hisenda i Funció Pública en funcions, María Jesús Montero , ha xifrat el cost d'aquesta mesura en el conjunt de les administracions públiques uns 740 milions d'euros , una "petita part" dels quals correspon a l'Administració General de l'Estat ( AGE), per a la qual ja s'havia reservat un muntant als Pressupostos Generals de l'Estat de 2023 en previsió que l'IPCA fos superior a l'estimat.

En concret, segons ha explicat Hisenda en una nota de premsa, la inversió per aplicar aquesta pujada serà de 791 milions d'euros, amb una mitjana d'increment de 180 euros a la nòmina anual dels empleats públics.

La pujada beneficiarà prop de 3 milions i mig de persones que exerceixen la seva tasca per a les administracions públiques. La majoria treballen per a les comunitats autònomes, que ocupen gairebé el 60% de tot el personal que treballa per a l'Estat. Aquestes segueixen per nombre de personal les entitats locals i l'Administració Central.

Montero va explicar que aquesta pujada addicional de fins al 0,5% té caràcter retroactiu des del gener i és fruit de l'Acord Marc per a una Administració del segle XXI signat pels sindicats CCOO i UGT amb el Govern a la Mesa General de les administracions públiques.

Segons el que s'ha acordat, les nòmines dels empleats públics es van elevar el 2023 un 2,5% fix, amb la possibilitat de dues pujades variables, de 0,5% cadascuna.

La primera s'aplicaria si l'IPC harmonitzat del 2022 i del 2023 (fins al setembre, segons la dada avançada) superava el 6% i la segona variable del 0,5% operaria si el PIB nominal el 2023 superava el previst pel Govern (2, 1%). La primera pujada variable, vinculada a l'IPCA, ja s'ha complert, i per això el Govern ha procedit a aprovar avui l'acord pel qual s'aplicarà a les nòmines del conjunt d'empleats públics.

Montero ha explicat que aquesta pujada addicional del 0,5% serà automàtica per als que són funcionaris. "A les empreses públiques i sector públic aquest increment també opera, però se subjecta també al conveni i, per tant, a la interlocució sindical amb la representació legítima que tingui cada ens instrumental, però aquesta pujada apel·la a tot el conjunt d'empleats, funcionaris locals i de comunitats autònomes", ha subratllat la ministra en funcions.

CSIF HO TILDA D'INSUFICIENT

Tot i que la pujada s'ha acordat amb sindicats, la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha titllat d'"insuficient" la pujada salarial extra del 0,5% per a funcionaris públics aprovat aquest dimarts pel Govern després del Consell de Ministres.

A través d'una publiació a X, el sindicat ha assegurat que aquesta pujada és "clarament insuficient" i ha demanat revisar l'acord salarial davant de la pèrdua de poder adquisitiu del col·lectiu de funcionaris.

"Acumulem una pèrdua de poder adquisitiu del 20% des del 2010 i del 5,5% en els 2 darrers anys per culpa de la firma entre Govern, CCOO i UGT", han criticat des de CSIF.