Benzinera / @EP

Tot i que aquest mateix dijous s'ha registrat el primer descens del preu mitjà del litre de gasolina (ha caigut un 0,45%), la realitat és que és la primera vegada que ha donat una petita treva econòmica després de tres mesos sumit a una espiral alcista. Pel que fa al dièsel , aquesta és la tretzena setmana consecutiva en què s'encareix.

Per tant, el preu mitjà de la gasolina se situa actualment en 1,751 euros el litre, mentre que el dièsel s'ha quedat a 1,687 euros el litre, segons dades del Butlletí Petroler de la Unió Europea.

El preu dels dos carburants està àmpliament consolidat per sobre dels nivells en què se situava abans de l'esclat de la guerra d'Ucraïna per la invasió russa, que va començar el 24 de febrer del 2022 i que, en el cas del dièsel, era de 1,479 euros per litre i, per a la gasolina, de 1,594 euros per litre.

EL SECTOR DEL TRANSPORT, EN PEU DE GUERRA

La pandèmia (2020) i la guerra d'Ucraïna (febrer del 2022) van ser els dos detonants que van empènyer el preu de la benzina cap a un trampolí alcista. Els pitjors moments es van donar, sens dubte, quan el juliol del 2022 es va col·locar a 2,1 euros per litre, arribant fins i tot a elevar-se més el preu del dièsel respecte de la de la gasolina.

Tot i això, aleshores l'Estat havia posat en marxa una mesura excepcional de descompte perquè els usuaris s'estalviessin 20 cèntims per litre. Aquest ajut va finalitzar el desembre de l'any passat, però només es va mantenir per als transportistes. A aquest col·lectiu se li va prorrogar el descompte (aquesta vegada de la meitat, 10 cèntims) fins aquest dilluns 2 d'octubre passat, que es va reduir a 5 cèntims.

Aquesta reducció suposa que els transportistes destinin el 40% dels costos totals a pagar carburant. La situació resulta "insostenible" per a ells, ja que no només han pujat els combustibles de manera "desproporcionada", sinó que també ho han fet altres costos com els salaris, les assegurances, els pneumàtics o els vehicles. A més, la caiguda del consum per la inflació estaria reduint la seva activitat i danyant encara més l'estat dels comptes.

"Hi ha una forta preocupació entre les empreses i autònoms del transport", han denunciat des de la Confederació Espanyola de Transport de Mercaderies (CETM). Per aquest motiu, davant la tasca "fonamental" que desenvolupa aquest sector, han avançat que si el Govern no pren cartes a l'assumpte les conseqüències seran imprevisibles, podent arribar a ocasionar un greu perjudici per a l'economia espanyola en conjunt.

COM ES FIXA EL PREU DE LA GASOLINA?

El cost dels combustibles està majoritàriament determinat pel preu internacional del petroli, que es basa en la cotització del dièsel i la benzina, i representa aproximadament el 40% al 50% del preu final.

Aquesta cotització, alhora, està influenciada per diversos factors que van des de l'extracció del petroli fins a les lleis d'oferta i demanda, incloent-hi reserves i qüestions polítiques com els conflictes internacionals. A Europa, la referència clau és el barril de Brent.

El preu dels combustibles es veu principalment afectat pel cost internacional del petroli, que es determina a través de la cotització del dièsel i la benzina, contribuint amb aproximadament el 40% al 50% del preu final. Aquesta cotització està influenciada per una varietat de factors que van des de l'extracció del petroli fins a les lleis d'oferta i demanda, i inclouen aspectes com les reserves i les qüestions polítiques com els conflictes internacionals. A Europa, el punt de referència clau és el barril de Brent.

I COM ES JUSTIFICA EL PREU ACTUAL?

Al juny, l'OPEP, el càrtel de països productors de petroli, va anunciar la decisió de mantenir la retallada en la producció d'aquesta matèria primera, equivalent a uns 3,6 milions de barrils al dia, fins a principis del 2024. Aquesta mesura va ser complementada el 5 de setembre per la decisió d' Aràbia Saudita i Rússia d'estendre la retallada addicional d'1,3 milions de barrils fins al final de l'any.

D'altra banda, la demanda global de petroli va assolir un màxim històric de 103 milions de barrils al dia, segons va informar l'Agència Internacional de l'Energia (AIE). L'agència també va assenyalar que anticipava un altre pic a l'agost a causa d'aquestes tendències.

Per tant, tot es basa en la llei de l'oferta i la demanda: si es demana més petroli i s'ofereix menys, aleshores el preu augmenta fins a nivells com els que estem veient avui dia.