Foto d'arxiu

El Govern central va aconseguir mantenir les carreteres lliures de peatges, però el Pla de Recuperació presentat davant de la Comissió Europea encara implica retallades en diverses àrees, començant per la recaptació fiscal.

L'Executiu continua el procés de revisió minuciosa dels beneficis fiscals, i ja s'estan fent especulacions sobre quins es podrien eliminar. Sembla que les deduccions per inversió en empreses de nova creació no estan en perill de ser eliminades, ja que han estat incrementades el 2023 gràcies a la nova Llei de Startups.

Alguns beneficis fiscals que podrien estar en risc inclouen la deducció per tributació conjunta , la qual beneficia principalment parelles casades en què un dels cònjuges treballa mentre l'altre no, així com llars monoparentals amb fills. La possible raó darrere d'això rau en l'estalvi fiscal que aquesta mesura podria generar.

A Espanya, aproximadament 3,2 milions de contribuents van presentar declaracions conjuntes , segons les dades proporcionades per Hisenda. Des del punt de vista econòmic, això va implicar un cost addicional de 2.400 milions d'euros, segons les estimacions d'AiReF, l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal basades en la informació de la Memòria de Beneficis Fiscals.

La deducció per tributació conjunta és de 3.400 euros per a parelles casades amb fills i de 2.150 euros per a aquelles sense descendència. Aquesta disparitat és la raó per la qual cada any, milions de persones es qüestionen si és més convenient presentar la declaració d'impostos de manera individual o en conjunt amb la parella.

QUINES ALTRES DEDUCCIONS PODEN ESTAR EN RISC?

La deducció per tributació conjunta encapçala la llista a causa del seu impacte, però no és l'única en risc, ni de bon tros. Tot plegat, el Govern examinarà i avaluarà al voltant de 8.300 milions d'euros en deduccions de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

La revisió se centrarà a determinar si tots aquests beneficis fiscals compleixen el propòsit per al qual van ser dissenyats i si el cost fiscal associat està justificat. En altres paraules, s'analitzarà si val la pena reduir els ingressos fiscals per mantenir aquestes deduccions.

La llista d'incentius que cal revisar és àmplia. Entre ells figura la deducció per lloguer d'habitatge , que no obstant té ara mateix caràcter transitori. Actualment només els lloguers anteriors al 2015 poden desgravar a nivell estatal, encara que hi ha comunitats autònomes que mantenen ajudes per a nous arrendaments.

Una altra deducció que podria estar subjecta a revisió és la deducció per donatius , que actualment permet deduir fins a un 80% dels primers 150 euros donats a fundacions i organitzacions no governamentals (ONG), i entre un 35% i un 40% de la resta de les contribucions.

Finalment, fins i tot els plans de pensions no escapen a l'escrutini del Govern, tot i haver estat objecte de reduccions anteriorment. El 2021, les contribucions màximes es van reduir a 2.000 euros i, el 2022, es van ajustar novament a la xifra actual de 1.500 euros per als plans de pensions individuals. En contrapartida, s'ha promogut l'ús dels plans de pensions d'ocupació, establerts per les empreses per als empleats.

Fins ara, sembla que els fons d'inversió estan exclosos de les discussions, ja que a Espanya tenen l'avantatge fiscal de no estar subjectes a impostos en cas de traspàs, un avantatge que no tenen altres opcions com ara les accions.