L'informe mostra un augment significatiu en els ingressos “atípics” i un augment del 25% en les accions de cobrament. EP

L'Agència Tributària va recaptar 27.949 milions d'euros mitjançant deutes i sancions del sistema tributari estatal i duaner, fet que suposa un increment del 18,02% respecte a la xifra d'un any abans, quan l'organisme va sumar uns 23.686 milions d'euros.

A l'informe d'avaluació del compliment del pla d'objectius de l'agència en el període assenyalat, al qual ha accedit Europa Press, l'organisme dependent d'Hisenda indica que la xifra recaptada supera amb escreix les expectatives per al 2022, quan se n'esperava una de menor recaptació de 19.241 milions d'euros mitjançant aquests conceptes.

El document especifica que en aquests gairebé 30.000 milions s'inclouen les actuacions de l'àrea de recaptació dirigides al cobrament en termes monetaris (en milions d'euros) computant la cancel·lació o la "data" del deute gestionat amb ingrés o sense.

El gruix de la recaptació, uns 25.007 milions, prové dels ingressos de deutes recaptats en les diferents fases i altres actes com alienacions, derivacions de responsabilitat i per accions civils i penals, així com pagaments voluntaris després de mesures cautelars o embargaments preventius de béns, i altres ingressos per ajornaments, compensacions, o procedents d'interessos.

Aquests 25.000 milions derivats d'aquests conceptes suposen 7.078,38 euros més que l'objectiu que s'havia fixat l'Agència Tributària el 2022, que era de gairebé 18.000 milions, fet que suposa un increment del 39%.

INCREMENT D'INGRESSOS "ATÍPICS"



D'altra banda, l'òrgan tributari dona compte dels ingressos realitzats per deutors els deutes dels quals hagin estat derivats o els béns dels quals hagin estat objecte de l'adopció d'una mesura cautelar, però sempre que el contribuent no sigui deutor principal en una derivació de responsabilitat.

El 2022 Hisenda es va marcar una meta de 1.312 milions d'euros i va assolir els 2.943 milions, més del doble degut, explica l'informe, a l'existència d'ingressos "atípics i/o extraordinaris no previstos en fixar les referències". Aquí s'hi inclouen també ingressos efectuats pels deutors a qui s'hagi fet una personació, per subhastes i els procedents de liquidacions realitzades pels òrgans de recaptació.

L'informe assenyala que en conjunt, el 2022 es van realitzar 47.002 actuacions per assegurar el cobrament dels deutes i les sancions tributàries derivades de l'aplicació del sistema tributari, un 25,11% més que un any abans.

Van superar les expectatives també les actuacions realitzades pels òrgans de recaptació dirigides al cobrament de deutes a tercers, d'accions penals i altres actuacions a l'àmbit penal, de mesures cautelars i de personacions, després d'assolir un total de 33.292.

Pel que fa a la investigació recaptatòria, l'Agència Tributària va fer una mica més de 2.320 operacions, davant de les 945 que tenia previstes. Aquesta àrea abasta investigacions de caràcter patrimonial sobre deutors que l'àrea de recaptació ha considerat com a “qualificades” per raó del seu import, o per les característiques que presenta l'acció recaptatòria a realitzar.

Hisenda explica que la "favorable evolució" d'aquestes actuacions es deu a un nombre elevat d'actuacions de personació, conseqüència d'una "planificació i selecció de deutors susceptibles d'aquest tractament".