El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, durant el tercer Debat de Política General de la legislatura, al Parlament de Catalunya, el 29 de setembre de 2023, a Barcelona, C

Catalunya és la comunitat autònoma, de les nou que estan adherides al Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) , que més diners han rebut per part del Govern amb càrrec a aquest fons en l'última dècada. En concret, la regió catalana suma 95.957 milions d'euros des del 2013, fet que suposa el 41,5% del total.

El Fons de Liquiditat Autonòmic, FLA, va ser creat per l'Executiu l'any 2012 durant la crisi econòmica i, mitjançant ell, el Govern atorga diners a les comunitats autònomes adscrites perquè aquestes no hagin de finançar el deute als mercats.

En aquest Fons no es troben totes les comunitats autònomes i només estan adscrites les que així ho van demanar al Ministeri d'Hisenda: Aragó, Balears, Cantàbria, Castella-la Manxa, Catalunya, Extremadura, Múrcia, La Rioja i el País Valencià.

Precisament, l'FLA ha tornat a escena les últimes dates després que Junts hagi demanat condonar el deute d'aquest fons com una de les condicions per poder negociar la investidura del candidat socialista, Pedro Sánchez.

FINS A 13.000 MILIONS EN UN ANY



Des de l'any 2013, Catalunya és la comunitat autònoma que ha anat rebent més diners d'aquest FLA, malgrat que el 2019 i el 2020 no va ingressar cap euro d'aquest compartiment, sinó que ho va fer del Fons de Facilitat Financera, un sistema similar.

L'any que més diners va rebre va ser el 2021 , quan Catalunya va ingressar fins a 13.469 milions d'euros del FLA. I l'any passat i aquest any han rebut una xifra similar, 12.673 milions el 2022 i 12.605 milions el 2023.

Després de Catalunya, la Comunitat Valenciana ha estat històricament en aquesta dècada la segona regió que ha rebut més diners d'aquest Fons de Liquiditat Autonòmica.

CATALUNYA, LA MÉS ENDEUTADA PER CAPITA



En ple debat sobre la condonació del deute, l'organisme BBVA Research va donar a conèixer l'informe 'Endeutament de les Comunitats Autònomes' en què col·loca Catalunya com la regió amb més deute per càpita fins al tancament del 2022, uns 10.981 euros per habitant.

En termes del PIB regional, la Comunitat Valenciana (44%), Castella-la Manxa, Catalunya (33% totes dues) i Múrcia (32%) són les quatre comunitats més endeutades. Al contrari, les comunitats amb una ràtio menor són Navarra, les Canàries, el País Basc i Madrid, aquestes tres últimes amb un deute per sota del 14% del seu PIB regional.