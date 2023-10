El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar / @EP

El conseller delegat de CaixaBank , Gonzalo Gortázar, veu amb "bons ulls" l'entrada de Saudi Telecom Company (STC) al capital de Telefónica , ja que Espanya "necessita" del capital exterior, si bé ha reconegut que la manera com es va dur a terme el desembarcament de la firma a la companyia espanyola "no és la millor manera".

Durant la seva intervenció a la XIV Trobada Financera organitzada pel diari 'Expansión' i KPMG, Gortázar ha afirmat que l'anunci de STC al setembre de la seva intenció de fer-se amb el 9,9% de Telefónica va ser "sopressiu" i va generar "polseguera" , però ha defensat que atraure capital estranger "ha de ser una bona notícia".

"Tenim unes normes de lliure circulació de capitals, amb uns criteris determinats, també amb una normativa que el Govern ha d'estudiar, tenir en compte els interessos estratègics d'Espanya en una situació com aquesta [...]. Però necessitem la inversió exterior , és molt important per a nosaltres. Hem de veure'l amb bons ulls", ha assegurat sobre això.

Gortázar també ha demanat temps perquè el consell d'administració de Telefónica, on és present CaixaBank, en tenir un 3,5% de participació en el grup, analitzi l'operació.

RETRIBUCIÓ DEL PASSIU

Preguntat pel dipòsit que ofereix fins al 2% amb condicions per a tots els seus clients, Gortázar ha assenyalat que s'emmarca en una estratègia d'oferir una gamma tan completa com sigui possible de productes d'estalvi, tot i que ha recordat que el dipòsit a termini "no és la millor manera d'invertir, sobretot, per a aquells clients amb un horitzó d'inversió a llarg termini, ja que si bé dóna "molta seguretat", també genera "poc rendiment".

El conseller delegat de CaixaBank també ha rebutjat l'impost temporal a la banca , vigent només durant el 2023 i el 2024, i considera que no s'hauria de prorrogar, ja que es tracta d'una figura de "dubtosa legalitat" i que no serveix per al seu objectiu de reduir l'impacte de la inflació i la pujada de tipus gravant els "beneficis extraordinaris" de la banca.

Igualment, ha exposat la previsió de l'entitat d'excedir l'objectiu de repartir als accionistes 9.000 milions d'euros, contemplat al pla estratègic per al 2022-2024.

CODI DE BONES PRÀCTIQUES

D'altra banda, Gortázar també ha compartit les xifres d'adhesió al Codi de Bones Pràctiques Hipotecari de l'entitat. En concret, CaixaBank ha registrat 6.000 peticions que encaixen als paràmetres del codi, de les quals la meitat ja serien efectives i l'altra meitat estaria en tràmit.

A més, des del començament de la pujada de tipus d'interès, el banc ha realitzat 10.000 refinançaments de préstecs hipotecaris i que no encaixen dins del codi i 9.000 novacions més de tipus variable a tipus fix.