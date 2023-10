El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, i el vicepresident de la Fundació CEDE, Ramón Adell / @EP

El conseller delegat de CaixaBank , Gonzalo Gortázar , ha advocat aquest dimarts per una tornada a una "senda de disciplina" i "més ortodoxa" en l'àmbit econòmic després de considerar que ha estat "necessari" abordar "actuacions extraordinàries" per les circumstàncies derivades de la crisi que va suposar al sistema l'arribada de la pandèmia de Covid-19 i la invasió d'Ucraïna per Rússia.

Així ho ha apuntat a l'esmorzar de treball organitzat per la Confederació Espanyola de Directius i Executius presentat pel president d'Agbar, Ángel Simón, en un acte moderat pel vicepresident de la Fundació CEDE , Ramón Adell.

Després de la situació d'emergència humanitària que ha suposat tant la Covid com la invasió d'Ucraïna, es fa "imprescindible tornar a aquesta disciplina fiscal" a les finances públiques en general a l'Eurozona, ha detallat Gortázar, que ha especificat que no amb això critica que se sortís "d'aquesta zona ortodoxa davant d'una situació tan inesperada com va ser en particular la pandèmia".

"Aquesta reacció va ser clau" si bé ara, "sens dubte, tornar a uns nivells d'endeutament adequats ia una convergència del dèficit públic és necessari a Espanya", ia altres països d'Europa com França o Itàlia.

En un entorn "definit per la paraula canvi" --com ha reconegut a l'inici de l'esmorzar després de ser preguntat per Adell pel moment sociopolític actual, condicionat també pel conflicte a Israel-- en què cal estar "preparats per bregar" amb la incertesa", Gortázar ha considerat que el Banc Central Europeu "aconseguirà frenar la inflació, però que no serà immediat" ni "automàtic".

Ha assenyalat que el mercat "assumeix" que a final de l'any que ve "poden caure" els tipus. "En tot cas, si cauen, cauran dels entorns del 4" a no menys del 3, ha valorat, en una al·locució en què s'ha mostrat convençut que "que el capitalisme es reformi a si mateix és imprescindible, és necessari" i al seu parer “està començant a passar”.

Pel que fa a la situació a Espanya, "tenim com a país un sector financer sa, sòlid" i "ben encaminat", amb bancs "rendibles", una circumstància positiva mentre "el sector financer és l'aparell circulatori" de l'economia per això que el seu bon funcionament redunda al de les empreses i els agents socials.