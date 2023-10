Foto: Iberdrola

Iberdrola Immobiliària i l' Agència de Residus de Catalunya han tancat el contracte de lloguer de 3.540 m2 d'oficines a Torre Ponent, a Barcelona, on l'ens públic tindrà la seu administrativa. Aquesta superfície es reparteix entre les plantes tercera a cinquena de la torre de recent construcció al parc empresarial BCN Fira District.



L'acord es tanca després del procés de concurs públic que inicia l' Agència de Residus de Catalunya el 19 d'octubre de l'any passat, al qual van presentar la seva candidatura sis edificis, i Torre Ponent va ser el més ben valorat. La seva alta qualitat constructiva facilitarà el dia a dia de les més de 200 persones que ocuparan aquesta nova seu de l'ens públic un cop acabades les properes setmanes les obres d'implantació necessàries.



BCN Fira District representa una oportunitat per a qualsevol tipus i mida d'empresa, tenint superfícies disponibles des de 315 m2. La ubicació, els accessos, els serveis, l'eficiència i les qualitats del parc empresarial el converteixen en un important pol d'atracció d'empreses davant d'ubicacions més tradicionals. A més d'oferir rendes competitives respecte altres districtes de Barcelona, els usuaris del BCN Fira District disposen d'accessos i connexions al transport públic, amb parada de metro i línies d'autobusos a la porta dels edificis que connecten amb l'estació de Sants, Plaza Espanya i la Diagonal.



D'altra banda, a més dels serveis que ofereix l'entorn urbà on es troben les torres, com un hotel de 4 estrelles , el mateix parc empresarial disposa de sales de reunions i auditori, gimnàs privat, restauració, terrasses amb vistes úniques a la ciutat ia Montjuïc, pàrquing privat per a cotxes, motos, bicicletes i patinets amb els seus respectius punts de recàrrega, seguretat 24h, rentat de cotxes, trasters, taquilles intel·ligents, wifi a zones comuns, parada de taxis, etc.



BCN Fira District, focus d'atracció empresarial a Barcelona



BCN Fira District, desenvolupat per Iberdrola Immobiliària, és un exemple d'edificis d'última generació que aposten per la sostenibilitat, cosa que li ha permès aconseguir les certificacions BREEAM Excellent i Well Platinum.



Amb aquesta operació, que ha comptat amb l'assessorament de la consultora immobiliària Cushman & Wakefield, Iberdrola Immobiliària accelera la comercialització de Torre Ponent que, juntament amb Torre Llevant, completen BCN Fira District, fet que el converteix en el parc empresarial més gran de Barcelona (un espai de 130.000 m2) on ja estan ubicades empreses com Cellnex, Wallbox, BCD Travel Business, Haier, Arxada o Kònica.



Iberdrola Immobiliària, una cartera diversificada



Iberdrola Inmobiliaria manté una cartera de patrimoni en explotació superior als 205.000 m2 i té més de 3,5 milions de m2 de sòl per promoure projectes residencials -primer i segon habitatge- i terciari, des d'oficines a centres comercials i naus industrials.