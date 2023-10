Dos pensionistes. Foto: Europa Press

El Govern en funcions calcula que la revaloració de pensions el proper any d'acord amb l'evolució de l'Índex de Preus al Consum (IPC) se situarà en una forquilla entre el 3,5% i el 4,5%. Es tractaria de la segona pujada més alta de la història.

Un cop conegudes les dades d'inflació els 9 primers mesos de l'any, les variacions que es puguin produir en aquests últims mesos no es preveuen acusades, per la qual cosa ja es pot intuir la forquilla en què es mourà la revaloració de les pensions durant el proper exercici.

De fet, el fet de poder arribar a principis d'any sense uns Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) actualitzats (per la demora a la formació de Govern) no compromet la revaloració de les pensions, segons asseguren des del Ministeri d' Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Seria el tercer any consecutiu en què les pensions contributives pujaran en funció de la fórmula contemplada a la reforma de pensions i en què es té en compte l'IPC per evitar pèrdues de poder adquisitiu.

A la revaloració del conjunt de pensions d'acord amb l'evolució dels preus se sumaria la pujada del 2% fins al 2027 estimada per a les no contributives i les mínimes que es trobin per sota del llindar de pobresa.

L'objectiu és que la pensió mínima de jubilació contributiva amb cònjuge a càrrec arribi almenys al 2027 als 16.500 euros anuals (1.178,5 euros al mes repartides en 14 pagues), un 22% més que ara.

Les pensions no contributives, per la seva banda, creixeran també per sobre de la revaloració mitjana de les pensions, fins a convergir el 2027 amb el 75% del llindar de la pobresa calculat per a una llar unipersonal.