La vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital en funcions, Nadia Calviño, considera que és "aviat" per valorar l'impacte del conflicte a Israel, però ha reconegut que aquest conflicte s'afegeix a tots els elements d'incertesa que ja estaven marcant l'agenda geopolítica i de l'economia mundial, en un context d'alentiment.

La vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital en funcions, Nadia Calviño.

"És massa aviat per poder valorar l'impacte perquè precisament tampoc sabem en quina mesura es produirà, tant de bo que no, una escalada del conflicte en aquesta zona", ha reconegut Calviño en declaracions als mitjans de comunicació a Marràqueix, on participa a les reunions del Fons Monetari Internacional i del Banc Mundial.

El que és clar, segons la responsable econòmica del Govern en funcions, és que aquests atacs i aquest conflicte s'afegeix a tots els elements d'incertesa que ja estaven marcant l'agenda geopolítica i de l'economia mundial, en un context d'alentiment econòmic i de pujada dels preus de lenergia.

La vicepresidenta ha traslladat els seus "més sincers i sentits" condols per als familiars de la ciutadana hispanoisraeliana Maya Villalobo Sinvany que ha mort a Israel com a resultat de l'atac terrorista perpetrat per Hamàs dissabte passat.

"Des del govern els acompanyem en el seu dolor i lamentem aquesta tràgica pèrdua, que a tots ens entristeix enormement", ha assenyalat Calviño.

Des del Govern, Calviño ha defensat que s'ha parlat "amb molta claredat", i ha condemnat en els termes "més ferms i més capaços" els atacs terroristes contra Israel. "Al mateix temps que jo crec que tots compartim el desig que no hi hagi una escalada de la violència a aquesta zona", ha reiterat.