Ampolles d'oli d'oliva de Borges.

L' Índex de Preus de Consum (IPC) va augmentar un 0,2% al setembre en relació amb el mes anterior i va elevar nou dècimes la taxa interanual, fins al 3,5%, a causa, principalment, de la pujada dels preus de la electricitat i dels carburants i lubricants per a vehicles personals. El preu dels aliments, per la seva banda, va mantenir el creixement interanual en el 10,5%, tot i que ja encadena 18 mesos pujant a taxes de dos dígits.

Amb l'avenç del setembre, la inflació encadena tres mesos consecutius d'ascensos després que al juliol i l'agost pugés quatre i tres dècimes, respectivament, segons les dades definitives publicades aquest divendres per l' Institut Nacional d'Estadística (INE) , que coincideixen amb els avançats a finals del mes passat.

D'aquesta manera, la taxa interanual de l'IPC va tornar a superar el setembre el 3% després de tres mesos per sota d'aquesta cota i se situa al nivell més elevat des del mes d'abril passat, quan va arribar al 4,1%. No es registrava un avenç tan elevat de la taxa interanual com l'experimentat al setembre, de nou dècimes, des del juny del 2022.

El Ministeri d'Afers Econòmics ha subratllat en un comunicat que l'increment de la inflació general al setembre és degut a l'efecte base dels preus de l'electricitat i els carburants. "Espanya fa més d'un any que està entre els països amb menor inflació i més creixement de tota la zona euro", ha ressaltat.

"En un context inflacionari a tot Europa, Espanya es consolida com un dels països de la zona euro amb una menor inflació després de baixar-la gairebé 5,5 punts l'últim any", ha remarcat el Departament que dirigeix, en funcions, Nadia Calviño .

Davant l'encariment de l'electricitat i dels carburants, Estadística destaca que els preus dels paquets turístics van baixar al setembre més que el mateix mes del 2022, alhora que els preus del vestit i el calçat van pujar menys que un any abans amb la entrada de la nova temporada tardor-hivern.

La inflació subjacent (sense aliments no elaborats ni productes energètics) va baixar tres dècimes al setembre, fins al 5,8%, situant-se 2,3 punts per sobre de l'IPC general. El Ministeri d'Afers Econòmics ha destacat que aquesta taxa del 5,8% és la més baixa des del juny del 2022.

En el cas dels preus dels aliments i les begudes no alcohòliques, la taxa interanual es va mantenir sense canvis al setembre en mostrar un repunt del 10,5%, el mateix que a l'agost.

EL PREU DE L'OLI D'OLIVA ES DISPARA UN 67% EN EL DARRER ANY

En taxa interanual (setembre del 2023 sobre el mateix mes del 2022), els aliments que més han pujat de preu són l'oli d'oliva (+67%); el sucre (+40,5%); les patates (+20,5%); l'arròs (+18,5%) i els productes de confiteria (+18,2%). L'oli d'oliva s'ha encarit un 10,1% el setembre d'aquest any respecte al mes d'agost i el preu s'ha multiplicat per més de dos des del març del 2021, amb una alça del 136,6%.

Al costat dels anteriors, molts altres aliments van registrar al setembre pujades interanuals de dos dígits en els seus preus, com els sucs de fruites i vegetals (+16,5%); confitures i melmelades (+15,5%), carn de porcí (+14,4%); cereals d'esmorzar (+14,1%); altres carns (+13,5%); llet sencera (+13%); llegums i hortalisses fresques (+11,7%); ous (+11,5%); llet desnatada (+11,3%), i peix i marisc sec, fumat o salat i mantega, tots dos amb alces de l'11,1%.

Enfront dels aliments, que van liderar les pujades interanuals de preus, el que més es va abaratir el novè mes de l'any en relació amb el setembre del 2022 va ser l'electricitat (-38,3%); altres olis (-32,7%); el butà i el propà (-32,9%); el gas natural (-23,3%) i el transport combinat de passatgers (-15,4%).

Sense tenir en compte la rebaixa de l'impost especial sobre l'electricitat i les variacions sobre altres impostos, l'IPC interanual va arribar al setembre al 3,9%, quatre dècimes per sobre de la taxa general del 3,5%. Així ho reflecteix l'IPC a impostos constants que l'INE també publica dins d'aquesta estadística.

Segons Estadística, el grup de transport va elevar més de 2,5 punts la taxa interanual al setembre, fins al 3,8%, per l'encariment dels carburants per a vehicles personals, mentre que el grup d'habitatge va incrementar la taxa gairebé cinc punts , fins al -13,1%, per l?encariment de l?electricitat.

Al costat dels descensos, el grup d'oci i cultura va retallar la taxa anual més de dos punts, fins al 5%, com a conseqüència que el preu dels paquets turístics va baixar més que el setembre del 2022, mentre que el grup de vestit i calçat va reduir una dècima la taxa interanual, fins a l'1,2%.

EL PREU DELS ALIMENTS PUJA UN 0,5% RESPECTE A AGOST

En termes mensuals (setembre sobre agost), l'IPC va registrar un augment del 0,2%, tres dècimes menys del que va pujar el mes anterior. Amb aquest repunt, la inflació encadena quatre mesos consecutius d?alces mensuals.

L'increment mensual de l'IPC al setembre va ser conseqüència, entre altres factors, de l'encariment dels carburants per a vehicles personals en un 3,2%, de l'electricitat en un 1,6%, de la pujada de la roba i del calçat un 2,8% i un 1,9%, respectivament, i del repunt dels combustibles líquids en un 7,1%.

També hi van influir els preus dels aliments, que van repuntar un 0,5% per l'encariment d'olis i greixos un 8,2% i dels llegums i hortalisses un 3,1%.

El que va pujar més de preu el mes de setembre respecte al mes anterior va ser l'oli d'oliva (+10,1%) i els combustibles líquids (+7,1%), mentre que el que més es va abaratir van ser els paquets turístics (-22,1%).

El novè mes del 2023, l'Índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCA) va situar la taxa interanual en el 3,3%, nou dècimes per sobre de la taxa registrada el mes anterior. Per part seva, la variació mensual de l'IPCA ha estat del 0,6%.

L'IPC INTERANUAL PUJA A TOTES LES COMUNITATS

La taxa anual de l'IPC va pujar el mes de setembre passat a totes les comunitats autònomes, especialment a Extremadura (+1,3 punts); Castella-la Manxa (+1,1 punts) i Galícia i la Rioja, totes dues amb alces d'un punt.

Per la seva banda, els repunts més moderats a la taxa interanual els van registrar les comunitats de Navarra i Astúries, amb un increment de sis dècimes cadascuna.

En acabar el setembre, només una comunitat presentava una taxa interanual d'IPC inferior al 3%: Aragó, amb un 2,9%.

Per contra, les taxes més elevades d'IPC es registraven a Cantàbria (4,1%), les Balears (4%) i Múrcia (3,9%), juntament amb les ciutats autònomes de Melilla (5,3%) i Ceuta ( 4,6%).