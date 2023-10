Foto: @EP

El barri de La Barceloneta de Barcelona és la zona d'Espanya on llogar un habitatge és més car, amb un preu de 26,7 euros per metre quadrat al mes, segons un informe del portal immobiliari Idealista fet públic aquest divendres.

Aquest informe explica que el preu del lloguer d'habitatges a Espanya va continuar pujant al setembre per quedar-se en 11,8 euros per metre quadrat al mes, fet que suposa un augment del 9,3% interanual, i un 1% per sota del rècord nacional registrat aquest agost.

Un total de 21 capitals de província marquen "màxims històrics el novè mes de l'any", assenyala l'estudi, amb Barcelona al capdavant (20 euros el metre quadrat), seguida per Madrid (17,7 euros el metre quadrat), San Sebastià (16,9 euros el metre quadrat), Palma (14,6 euros el metre quadrat) i Bilbao (13,2 euros el metre quadrat).

Un total de 50 barris i zones de la geografia nacional superen els 18 euros/m2 de mensualitat dels arrendaments, la majoria a les ciutats de Madrid (24) i Barcelona (18), però també apareixen barris de Sant Sebastià i zones costaneres de luxe, com Sanxenxo (Pontevedra) i Gavà (Barcelona), a més de Calvià (Mallorca) i zones turístiques del sud de Gran Canària, com Platja de l'Anglès i Maspalomas.

El barri de La Barceloneta, al districte de Ciutat Vella, encapçala aquest llistat de les zones més cares, amb 26,7 euros per metre quadrat al mes, després de pujar un 14,8% interanual al setembre, tot i que encara està per sota del seu rècord de preus del lloguer amb 27,1 euros el metre quadrat, indica Idealista.

DRETA DE L'EIXAMPLE

Per darrere, el segueixen Recoletos, al districte madrileny de Salamanca, amb 24,9 euros per metre quadrat, nou màxim per a la zona, després de pujar els preus un 13,1% interanual, i la Dreta de l'Eixample, a Barcelona, amb 24,7 euros per metre quadrat, que també registra rècord, després d'un augment del 16,2% davant del mateix mes del 2022.

Els 10 primers barris de llistat superen els 22 euros per metre quadrat, i sis van assolir el preu més alt, com és el cas de Castellana, Almagro i Chueca, a Madrid, mentre Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou i Sant Pere -Santa Caterina i la Ribera encara estan per sota del sostre.