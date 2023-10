Aquesta associació cerca millorar l'accés de les dones al finançament, mercats, tecnologia i xarxes de col·laboració, amb un enfocament especial en dones que viuen en països en desenvolupament. EP

Isidre Fainé, president de l'Institut Mundial de Caixes d'Estalvis i Bancs Minoristes (WSBI), va liderar un esdeveniment a Marràqueix amb el propòsit de fomentar la reducció de la bretxa econòmica que afecta les dones emprenedores a nivell global.

En aquest esdeveniment, WSBI va anunciar una nova aliança amb We-Fi, la Iniciativa de Finançament per a Dones Emprenedores del Banc Mundial, amb l'objectiu de promoure l'activitat empresarial de les dones, amb un focus especial en aquelles que viuen en països en desenvolupament. L'acord de col·laboració amb una durada de cinc anys (2026-2030) representa un compromís significatiu per abordar la desigualtat econòmica de gènere.

La conferència "WSBI és catalyst per unlocking el potencial de les femenes entrepreneurs" va reunir líders del sector financer de tot el món per discutir àrees clau en l'impuls de l'emprenedoria femení. Aquests van incloure empoderament, reducció de la bretxa digital, desenvolupament de solucions innovadores amb perspectiva de gènere i adaptades al canvi climàtic, i garantir la preparació de les institucions financeres per a la inversió.

WSBI, com l‟associació bancària més antiga del món, s‟ha compromès a construir sectors financers inclusius i sostenibles. La iniciativa Scale2Save, en col·laboració amb la Fundació Mastercard, és un exemple dels seus esforços per generar solucions sostenibles per a grups vulnerables a països com Costa d'Ivori, Marroc, Nigèria, Kenya, Senegal, Tanzània i Uganda.

Aquesta nova aliança amb We-Fi se suma als esforços continus de WSBI per promoure l'apoderament econòmic de les dones emprenedores i reduir la desigualtat financera que afecta 400 milions de dones empresàries a tot el món. A més, WSBI se suma al llançament del Women Entrepreneurs Finance Code, una iniciativa innovadora destinada a transformar la manera com es perceben, recolzen i financen les pimes dirigides per dones a nivell global.