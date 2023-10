El ministre dInclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá

El Govern estima que l'edat mitjana de jubilació pujarà 1,6 anys el 2050, fins a situar-se al voltant dels 65,5 anys , com a conseqüència dels incentius inclosos a la reforma de pensions per fomentar el retard del retir i de l'eliminació de les clàusules de jubilació forçosa dels convenis col·lectius, tal com es detalla a l'informe de projeccions de despesa en pensions que ha publicat el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, en compliment d'una de les fites compromeses amb Brussel·les en el marc del Pla de Recuperació.

La reforma de pensions de 2021 va incloure dos tipus d'incentius per als que decideixin endarrerir voluntàriament la seva jubilació més enllà de l'edat legal consistents en un percentatge del 4% addicional sobre la quantia de la pensió corresponent o una quantitat a preu fet que s'abona en un pagament únic.

Inicialment, tots dos tipus d'incentius no es podien compaginar, però des del 18 de maig passat ja es poden combinar a elecció de l'interessat.

En els cinc primers mesos d'aquest any, el 8% del total d'altes de jubilació corresponen a jubilacions demorades, gairebé el doble que en el mateix període del 2021, darrer any en què encara no estaven desplegats els nous incentius.

Segons la Seguretat Social, en dos anys, l'edat mitjana de jubilació dels que sol·liciten la retirada anticipada ha augmentat de 63,5 a 63,9 anys. Tot plegat ha contribuït a elevar ledat efectiva de jubilació als 65 anys per primera vegada.

Les taxes d'ocupació dels de 65 i 66 anys són les que experimenten un augment més gran pel progressiu increment de l'edat ordinària de jubilació fins als 67 anys el 2027. En aquest escenari es produirà un augment de l'edat mitjana de jubilació. ,6 anys el 2050, segons recull l'informe de projeccions del Ministeri.

El Ministeri preveu que el nombre total de pensions contributives arribi a la xifra màxima el 2053, amb 14.828.356 pensions, de les quals més del 70% es corresponen amb pensions de jubilació i al voltant d'un 21% el representen pensions de viduïtat.

LA PART NEGATIVA DELS NOMBRES





La jubilació activa va aparèixer fa una dècada, el 2023, generant unes grans expectatives. Amb aquesta possibilitat de retardar la jubilació a canvi d'un incentiu econòmic, s'esperava reduir la despesa en pensions, però els resultats no han estat els esperats.

Segons dades de Diario Obierto, menys de 70.000 persones han utilitzat la jubilació activa, cosa que es tradueix en un 1,15% de tots els pensionistes que cobren la jubilació.

Les dades desglossades queden de la manera següent: