El consumidor s'enfronta a un escenari en què els salaris no han seguit el mateix ritme d'augment que els preus dels aliments essencials. EP

Fa quatre anys, l'oli d'oliva verge extra s'adquiria de mitjana per uns 3 euros per litre a Espanya. Avui, aquest preu sembla un record llunyà, ja que s'ha triplicat i ha arribat a un preu mitjà de 9,61 euros per litre. En algunes marques premium, fins i tot s'acosta als 13 euros per litre.

SEQUERA I FERTILITZANTS

El canvi climàtic ha tingut un paper crucial en aquesta tendència a l'alça, amb el 2022 i és l'any més calorós de la història d'Espanya. Actualment, el país s'enfronta a una sequera greu que afecta el 14% del seu territori, provocant alertes per l'escassetat d'aigua. Les pluges el 2023 han estat un 17% inferiors a la mitjana dels darrers 30 anys.

L'increment dels preus dels fertilitzants també ha contribuït a aquesta situació. La fabricació d'aquests fertilitzants sintètics implica l'ús de gas natural, els preus del qual han augmentat i han repercutit en el cost final dels productes.

EFECTE ACOPI

Un fenomen addicional que ha contribuït a l'escalada de preus és “l'efecte amuntegament”. La notícia d'un imminent augment de preus ha provocat la compra massiva d'oli d'oliva per part dels consumidors per emmagatzemar-lo a casa seva. Aquest sobtat augment de la demanda, sense que l'oferta es pugui adaptar, ha generat un increment en els preus.

A més, l'organització de consumidors i usuaris a Espanya (FACUA) ha destacat que la mateixa ampolla d'oli d'oliva verge extra pot tenir variacions fins al 45% en el preu depenent de l'establiment on es compra.

Aquests augments de preus també han afectat altres aliments, com l'enciam, que presenta una diferència del 582% entre el preu d'origen i el preu de venda en supermercats.

Tot i la creixent pressió sobre el cost de l'alimentació, els salaris no han augmentat al mateix ritme, cosa que ha portat a una disminució del poder adquisitiu de les famílies a Espanya.

PRODUCTORS PRINCIPALS

Tot i les diferències de preu, importar oli d'oliva d'altres països no sembla una solució viable, ja que Espanya és el principal productor d'oli d'oliva al món. A més, no hi ha una amenaça d'escassetat i la demanda interna pot ser satisfeta.

Dit això, les diferències de preus entre supermercats i països com Irlanda es deuen a la manera com es fan les compres, amb Espanya treballant més a curt termini i amb un consum d'oli d'oliva més gran en comparació amb altres països.

Tot i que el govern i les organitzacions de consumidors estan investigant l'evolució dels preus de l'oli d'oliva, el consumidor té poques opcions per combatre aquesta tendència a l'alça dels preus.

En resum, l'augment dels preus de l'oli d'oliva, impulsat per factors com la sequera, l'alça dels preus dels fertilitzants i "l'efecte amuntegament", ha impactat en el cost de vida dels ciutadans, mentre que els salaris no han seguit el mateix ritme d'augment. Tot i les diferències de preu en supermercats i entre països, importar oli d'oliva d'altres nacions no és una solució viable, ja que Espanya és el principal productor d'oli d'oliva al món.