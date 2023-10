LinkedIn

LinkedIn, la plataforma de recerca de feina propietat de Microsoft, va revelar aquest dilluns els seus plans de reduir el nombre de treballadors, afectant 668 empleats dels departaments d'enginyeria, productes, talent i finances. En un comunicat, la xarxa social va afirmar el seu compromís de brindar suport total als treballadors afectats durant aquest procés i garantir que se'ls tracti amb el respecte degut.

Aquest anunci marca la segona ronda d'acomiadaments feta per la companyia a l'any actual. Al maig, LinkedIn va comunicar la intenció d'eliminar 716 llocs de treball com a part de la reestructuració de la seva Organització de Negoci Global, liderat per estudiants. A més, també es va donar a conèixer la decisió de tancar la seva aplicació de recerca de feina local a la Xina, InCareer.

Segons el portal de notícies Axios, LinkedIn està immers en un procés d'integració de la intel·ligència artificial (IA) a les seves operacions. A principis d'aquest mes, la plataforma va llançar una sèrie d'eines basades en IA dissenyades per assistir les empreses en la recerca de candidats de més qualitat i oferir orientació especialitzada als usuaris amb comptes "Premium" a la xarxa social.

La compra de LinkedIn per part de Microsoft el 2016, amb un valor superior als 25.000 milions de dòlars , va ser al seu moment l'adquisició més gran que havia fet el gegant tecnològic. Tot i això, aquest títol ha passat recentment a mans del desenvolupador de videojocs Activision Blizzard, que va ser adquirit per Microsoft la setmana passada per 75.000 milions de dòlars, després de rebre l'aprovació del regulador britànic, que prèviament havia bloquejat l'acord.