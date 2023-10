Pis en lloguer (Arxiu)

Aquí no hi ha qui visqui. Barcelona és la ciutat espanyola que exigeix un percentatge més alt d'ingressos de la llar per llogar un habitatge de dues habitacions, en requerir-ne un 43% , segons un estudi publicat pel portal Idealista basat en les dades del tercer trimestre del 2023.

El percentatge al conjunt d?Espanya va créixer fins al 31% durant l?últim any: a Barcelona va augmentar set punts i, al conjunt de la província barcelonina, l?import representa el 41% dels ingressos.

Així, la capital catalana supera el llindar del 30% d'ingressos "recomanat pels experts" per poder accedir a un habitatge, seguit de Palma (42%), València (39%), Màlaga (37%), Alacant (35 %) i Madrid (35%).

Per sota d'aquestes xifres hi ha Sevilla (28%), Vitòria (28%), Pamplona (27%), Cadis (26%), Girona (25%) i Granada (25%). Per contra, el menor esforç es demana a Ciudad Real (15%), Terol (17%), Palència (18%) i Càceres (18%).

L'ESFORÇ PER COMPRAR ÉS MENOR QUE PER LLOGAR



L'informe també sosté que el percentatge dels ingressos de la llar necessaris per comprar un habitatge al conjunt d'Espanya va créixer fins al 21% durant l'últim any.

Així mateix, assenyala que l'encariment del finançament sembla que és el responsable que les famílies que compren un habitatge hagi passat d'haver de destinar el 17% dels seus ingressos el setembre del 2022 al 21% actual , mentre que en el cas del lloguer amb prou feines va créixer unes dècimes.

La plataforma fa èmfasi que, en la majoria dels casos que ha estudiat l'esforç per comprar, és menor que per llogar, amb l'excepció dels mercats de Sant Sebastià, Palma, Granada i la Corunya.

A més, assenyala que en contra del que passava l'any passat quatre capitals tenen taxes d'esforç superiors al 30% recomanat pels experts: Palma (47%), Sant Sebastià (38%), Màlaga (33%) i Barcelona ( 32%).

Del seu costat, Madrid se situa pràcticament al límit (29%), seguida de Pamplona (26%), Granada (26%), Las Palmas de Gran Canària (26%) i Alacant (26%). La taxa d'esforç més baixa es dóna a Jaén (11%), Lleida (12%), Ciudad Real, Terol, Palència i Múrcia (13% als quatre mercats).

En compra, tots els mercats exigeixen un esforç més gran que fa un any, sent les ciutats de Palma (18 punts més), Màlaga (11 punts), Santa Cruz de Tenerife (10 punts) i Sant Sebastià (10 punts) on més ha crescut. El menor increment s'ha produït a Sòria (2 punts), Palència, Toledo, Jaén, Terol, Ciudad Real i Conca (3 punts a totes).

Finalment, entre les províncies, Balears és la que exigeix un esforç més gran, amb el 45% dels ingressos familiars. El segueixen Màlaga (43%), Santa Cruz de Tenerife (34%), Alacant (28%), Las Palmas (25%), Madrid (24%) i Cadis (23%).

A la província de Barcelona se situa al 22%. Amb una taxa de l'11% hi ha les províncies de Lleida, Toledo, Ciudad Real i Terol, les menys exigents per comprar un habitatge.