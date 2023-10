Escombraries acumulades. Foto: Europa Press

Des de l'1 de gener de 2025, tots els ajuntaments d'Espanya estaran obligats a imposar una taxa pública als seus residents per finançar les despeses associades amb la recol·lecció, administració i disposició dels residus generats a les seves àrees respectives. Aquesta mesura s'origina en una directiva europea que el Govern va incorporar a la Llei de Residus aprovada l'abril del 2022, i es concreta de manera succinta.

"El proper any, els municipis hauran de promulgar les seves ordenances fiscals prenent com a base els seus propis informes economicofinancers. Això donarà lloc a la creació d´una multitud d´impostos diversos que hauran d´abonar tots els contribuents, generant una situació d´incertesa legal a causa de les notables disparitats entre els tractaments tributaris que rebran els diferents municipis", va advertir ahir l'Associació Nacional d'Inspectors d'Hisenda Pública Local en l'obertura del seu XXIII Congrés, que té lloc a Màlaga.

De fet, la manca de claredat per part del Govern Central en definir la normativa, que està sent regulada amb criteris legals deficients per individus amb experiència en residus però amb poca comprensió de la fiscalitat local, ha estat objecte de crítiques.

Això ha creat un ambient d'incertesa legal, i segons experts en finances locals, és probable que sorgeixi un elevat nombre de reclamacions i desafiaments legals una vegada que la taxa entri en vigència, comparables als generats per la Plusvàlua Urbana.

Es calcula que això servirà per recaptar prop de 3.000 milions d'euros, ja que alguns càlculs del sector xifren en aquesta quantitat el cost de la recollida i el tractament de residus al conjunt d'Espanya.