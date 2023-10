Foto: Europa Press

El 45% dels aturats més grans de 55 anys creu que no trobarà feina i que passarà, directament, de la desocupació a la jubilació.

El que més preocupa els aturats més grans de 55 anys és l'absència d'ingressos per cobrir despeses bàsiques immediates (92%) i no poder acumular les cotitzacions necessàries per assolir una pensió adequada (63%).

Autoestima (52%), salut mental (45%) i la necessitat d'ajudar familiars econòmicament dependents (25%) són altres de les principals inquietuds de les persones més grans de 55 anys en situació d'atur.

Davant d'aquesta situació, el 93,4% dels més grans de 55 anys es mostra disposat a canviar de sector laboral i el 83% acceptaria una ocupació per sota de la seva qualificació.