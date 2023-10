Foto: Europa Press

La revaloració de les pensions d'incapacitat per al 2024 ja està fixada: aquestes prestacions augmentaran entre 320 i 811 euros , segons la persona. Aquesta mesura forma part de la revisió de les pensions contributives que fa el Ministeri dInclusió, Seguretat Social i Migracions i afectarà les pensions totals i parcials.

La Seguretat Social diferencia entre dos tipus d'incapacitats, la permanent i l'absoluta , ia més estableix diversos graus o modalitats dins de la incapacitat permanent. La gran invalidesa fa referència a una forma d'incapacitat permanent en la qual, a causa de pèrdues anatòmiques o funcionals significatives, cal assistència d'una altra persona per realitzar activitats bàsiques de la vida diària.

En el cas de la pensió mínima per a aquestes situacions, s'incrementarà l'any 2024. Per a aquells que tinguin cònjuge però no en depenguin econòmicament, l'augment serà d'almenys 624 euros a l'any. En canvi, per a aquells que sí que depenguin econòmicament del cònjuge, l'augment serà d'almenys 811 euros a l'any. Com a resultat, la pensió per gran invalidesa augmentarà el 2024 i arribarà a un mínim d'entre 16.234 euros i 21.101 euros a l'any.

La pensió per incapacitat permanent absoluta és aquella que impedeix per complet a una persona dur a terme qualsevol professió, mentre que la incapacitat permanent total li impedeix fer la seva professió habitual però no altres feines. Les prestacions de la Seguretat Social varia segons el tipus d'incapacitat, l'edat del beneficiari i la causa de la incapacitat.

El 2024, la pujada de la pensió mínima per incapacitat oscil·la entre 320 i 541 euros, depenent de la situació del beneficiari. Aquells que perceben aquestes prestacions a partir dels 65 anys veuran una revaloració més gran.

La pensió per incapacitat permanent parcial del règim daccident de treball satorga quan hi ha una disminució en el rendiment del treballador inferior al 33%. Amb cònjuge a càrrec, la pensió augmenta en 541,07 euros anuals, mentre que els que no tenen cònjuge veuran un augment de 438,54 euros anuals.

Finalment, quan una persona amb una pensió per incapacitat arriba a l'edat legal de jubilació, aquesta es transforma en una pensió de jubilació. Això s'aplica a pensions per incapacitat permanent total, absoluta i gran invalidesa. La raó darrere això és que només es permet rebre una pensió sota el mateix règim de la Seguretat Social. En el cas de la gran invalidesa, hi ha una pensió especial de jubilació als 65 anys que varia en funció de si el beneficiari té cònjuge a càrrec seu o no, amb sumes que oscil·len entre 624,60 i 811,61 euros.