María Malaxechevarría Grande, nova directora general de la Fundació Endesa

El Patronat de la Fundació Endesa ha nomenat directora general de l'entitat María Malaxechevarría a la reunió d'ahir, 18 d'octubre. Malaxechevarría és actualment directora general de Sostenibilitat d'Endesa, càrrec que compatibilitzarà amb el seu nou camí al capdavant de la Fundació. Arriba a la direcció general en un moment en què la institució celebra el seu 25è aniversari , reforçant el seu compromís i labor social.

Malaxechevarría ha reconegut estar “enormement agraïda per aquesta oportunitat de liderar una institució de la qual ja formava part com a membre del Patronat des de primers de 2020. Això m'ha permès estar molt a prop de l'enorme feina feta i poder afrontar ara els propers passos, aportant-me experiència a la il·lusionant proposta de la Fundació Endesa , centrada a construir nous camins innovadors que impulsin el desenvolupament social sostenible i la conservació de la biodiversitat perquè la convivència sigui una de les claus del progrés ”.

Enginyera Industrial per la Universitat de Politècnica de Madrid i MBA per la Universitat de Navarra, María Malaxechevarría fa gairebé tres dècades que desenvolupa la seva carrera professional a Endesa, companyia en què va entrar el 1996 com a analista de l'equip d'inversions internacionals, després d'haver treballat durant quatre anys a APAX PARTNERS & CO. com a associada de Corporate Finance & Private Equity.

A partir de l'any 2000 va exercir diferents funcions als Gabinets de Presidència i del CEO d'Endesa recorrent la companyia a través de la direcció de diverses àrees com la de seguiment estratègic; estratègia corporativa; anàlisi; planificació i control d'infraestructures i xarxes i, des del 2015, la direcció general de Sostenibilitat, càrrec que continuarà ostentant . A més a més, ha format part de diversos consells d'administració d'empreses participades pel grup.

Maria Malaxechevarría va ser reconeguda recentment per l'estudi realitzat per l'agència Rebold com una de les directives de l'Ibex 35 més influents a LinkedIn per la seva proximitat a les comunitats. Així mateix, el mitjà online Merca2 la va situar en el seu rànquing del 2022 al top 10 de les persones més influents d'Espanya a l'àrea de sostenibilitat .

Malaxechevarría succeeix en el càrrec Javier Blanco, que després de dos anys i mig al capdavant de la Fundació passa a exercir noves responsabilitats a la direcció general de Compres d'Endesa.