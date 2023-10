El 64% dels espanyols assegura que ha perdut poder adquisitiu perquè no ha tingut cap augment de sou els últims mesos o el que ha tingut ha estat inferior al nivell d'inflació, segons revela l'enquesta trimestral, Candidate Pulse, de Michael Page.

A l'estudi, que busca conèixer com la inflació ha afectat les persones que busquen feina a Espanya, també detalla que, malgrat aquesta xifra, és destacable que un 58% no ha utilitzat l'argument de la inflació per intentar renegociar un augment de sou , la qual cosa planteja preguntes sobre la comunicació entre empleats i treballadors.

D'altra banda, l'enquesta indica que, de cara al futur, el 67% dels enquestats pensa que un augment de salari els dotze mesos vinents no compensarà els nivells d'inflació experimentats aquest any, cosa que suggereix que la preocupació per l'impacte de la pujada dels preus persistirà.

Així mateix, revela que un 26% se sent menys segur sobre mantenir la seva feina a causa de la inflació . I, unit a això, que el 46% creu que la inflació està reduint el nombre d?oportunitats d?ocupació.

REACCIÓ DELS ESPANYOLS DAVANT LA INFLACIÓ



Els resultats de l'enquesta reflecteixen que, quant a les accions que està duent a terme el talent espanyol com a resposta davant aquesta situació, 5 de cada 10 enquestats estan buscant llocs de treball amb salaris més alts i un 44% estan explorant oportunitats laborals diferents a causa de la inflació. "Això subratlla la importància del factor econòmic en les decisions de carrera dels professionals", explica Michael Page.

A més, en buscar feina, 9 de cada 10 creuen que les companyies haurien de ser transparents amb les seves polítiques salarials durant els processos de selecció. Això indica una demanda creixent d'informació sobre salaris al mercat laboral.

Una altra dada interessant que aporta l'enquesta és que el 76% dels enquestats estan considerant acceptar feines complementàries o projectes addicionals a causa de la inflació i que, afegit a això, un 48% estaria disposat a acceptar diverses feines alhora per assegurar-se un nivell de vida decent.

"Aquests resultats de l'enquesta Candidate Premi sobre inflació i mercat laboral destaquen la complexitat de la situació a Espanya i suggereixen que els espanyols estan disposats a prendre mesures per enfrontar els desafiaments econòmics, entre ells la possibilitat de treballs complementaris i la recerca de llocs de treball amb salaris més alts", conclou la consultora.