Foto: Barcelona Global

Barcelona Global va reunir aquest dijous més de 500 estudiants d'MBA , un 80% internacionals, per donar-los a conèixer el potencial econòmic, científic i cultural de la ciutat i mostrar, als futurs executius d'empreses globals, la capacitat de Barcelona per allotjar esdeveniments d'alt valor com la Copa Amèrica de Vela , i atraure i retenir talent d'impacte.

El programa MBA Day celebra aquest any la seva cinquena edició i es desenvolupa en col·laboració amb les principals escoles de negocis de Barcelona: IESE, ESADE, EADA, UPF Barcelona School of Management, ESIC i IQS i, per primer cop aquest any EAE, totes situades elles als primers llocs dels rànquings europeus i mundials.

Dels 510 estudiants que participen a la jornada, 203 estan cursant la seva MBA a l'IESE; 165 a ESADE; 43 a IQS; 41 a la UPF Barcelona School of Management; 36 a EADA; 15 a ESIC i 7 a EAE. La mitjana dedat de tots els estudiants és de 30 anys i el 80% són internacionals.

El Barcelona MBA Day vol mostrar als estudiants, que durant prop de dos anys viuran a Barcelona cursant els seus estudis, la realitat econòmica, cultural i esportiva de la ciutat, els seus sectors empresarials i industrials, centres de ciència i investigació, emprenedoria, startups, logística i serveis.

L'objectiu del Barcelona MBA Day és que els futurs executius globals descobreixin de primera mà la vessant més emprenedora, econòmica i investigadora de la ciutat i incentivar-los perquè quan finalitzin els estudis es converteixin en ambaixadors de Barcelona en altres ciutats globals.

En total són 22 les empreses, centres de ciència i investigació, hospitals, entitats culturals i esportives que participaran a la jornada, obrint les portes als joves, que seran rebuts pels màxims responsables d'aquestes companyies.

Aquest any coneixeran a més l'impacte a la ciutat d'un esdeveniment esportiu internacional com és la Copa Amèrica de Vela, que es disputarà a Barcelona el proper any i que ja és el tercer en repercussió econòmica al país amfitrió dels que se celebren al món, després dels Jocs Olímpics i el Mundial de Futbol.

La 37a edició de la Copa Amèrica de Vela generarà un impacte econòmic de 1.200 milions d'euros a Barcelona, a més de 19.000 llocs de treball, segons dades de la Fundació Barcelona Captal Nàutica (FBCN).

Així mateix, aquest esdeveniment esportiu permetrà a Barcelona desenvolupar noves iniciatives socials i econòmiques relacionades amb leconomia blava, la sostenibilitat i les ciències del mar.

El Barcelona MBA Day ha conclòs amb un acte a America's Cup Experience, que ha comptat amb la participació de Daniel Puig, vicepresident de Barcelona Global i president del comitè executiu de la Fundació Barcelona Capital Nàutica, entitat que impulsa la 37 Copa Amèrica de Vela i el seu llegat per a la ciutat, a més de Mercè Conesa, directora general de Barcelona Global, i Natalia Via Dufresne, directora de relacions externes d'America's Cup Experience.

BARCELONA, HUB GLOBAL D'EDUCACIÓ SUPERIOR

Barcelona és la quarta ciutat en atracció de talent internacional per cursar un MBA, només darrere de Londres, Boston i Nova York, i just davant de Silicon Valley, segons l'MBA City Monitor 2022 elaborat per ESADE.

Aquestes dades demostren la capacitat que té Barcelona d'esdevenir un hub global d'educació superior, un sector que mou al món més de 5,1 milions d'estudiants que canvien de país cada any per estudiar un grau universitari. Amb tot, Espanya encara està lluny de situar-se entre aquesta elit global, ocupada avui dia per països com els Estats Units, el Regne Unit, Austràlia, Singapur i, a Europa, Holanda i Dinamarca.

Un total de 22 empreses, centres de ciència i investigació i entitats culturals, a més de l'America's Cup Experience i Grupo Julià, han participat a la iniciativa: Accenture, Agrolimen, Asabys, Barcelona Supercomputing Center, Cooltra, Damm, Ètnia, Grifols, Hospital de Sant Pau, HP, Hutchinson, Roca Village, Gran Teatre del Liceu, MartiDerm, Mediapro, Miura Partners, NTTData, Palau de la Música, QuadPack, Torelló, TSystems i Wayra.